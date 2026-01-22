日本全球最大核電廠重啟後警報大作 東電展開調查

日本東京電力公司於21日晚間重啟柏崎刈羽核電廠，不過，就在運轉數小時後，反應爐的監測系統在今天(22日)上午發出警報聲響，目前東電已暫停作業並展開調查。

法新社報導，位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠自311大地震後關閉至今，負責營運的東京電力公司昨天重新啟動6號機組反應爐。東電指出，在反應爐啟動過程中，監測系統發出警報，目前相關作業已經暫停。

東電發言人小林隆志(Takashi Kobayashi)表示，反應爐目前「處於穩定狀態，沒有輻射外洩」。該公司正針對事故原因展開調查，至於何時能恢復運轉，仍有待進一步確認。

柏崎刈羽核電廠在全面運轉的情況下是全球發電量最大的核電廠，此次重啟的是7座反應爐其中之一。日本發生311大地震後，日本國內核能發電全面停擺，當局近年來為了在2050年前實現碳中和目標，加上AI快速發展，決定重啟核電以滿足能源需求。(編輯：許嘉芫)