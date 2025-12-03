日本全能歌姬Reol驚喜加碼《樂團祭》 全樂團編制登台

日本電音系全能女歌手Reol將加碼參與《樂團祭》最終集戶外錄影「前夜祭」。（圖／三立提供）

日本電音系全能女歌手Reol（れをる） 確定為台灣樂迷帶來雙重震撼！繼宣布出演12月6日《樂團祭》音樂節後，今再確認加碼參與 12月5日於新北大都會公園舉行的節目最終集戶外錄影「前夜祭」，提供樂迷近距離接觸的珍貴機會。

拍謝少年將參與12月6至7日《樂團祭》的音樂祭活動。（圖／三立提供）

響應《樂團祭》推動樂團文化的精神，Reol 此次將以FULL BAND全樂團編制呈現，集結了日本夢幻樂手陣容：包含人氣樂團「永遠是深夜有多好（（ずっと真夜中でいいのに）」的合作樂手貝斯手二家本亮介、吉他手菰口雄矢，以及現象級歌手藤井風的合作鼓手上原俊亮。這支全明星團隊將成為Reol爆發性歌喉的最佳後盾，帶來最震撼的演出體驗。

Reol在全球累積超過 12 億次播放量，以融合電子、搖滾與饒舌的「超高中毒性」風格聞名，更是日本首位 YouTube 訂閱數破百萬的女性個人歌手，代表作有破億點聽的〈第六感〉。

緊接在前夜祭之後，12月6至7日《樂團祭》將舉辦為期兩天的音樂祭活動，除了將集結節目中的24組樂團，也邀請到了多組海內外知名樂團及藝人，包括另類K-pop團體 Balming Tiger、台語產地搖滾樂隊拍謝少年、來自日本的JYOCHO、名古屋青春龐克樂團May Forth、Some Life等，更多活動資訊請至樂團祭官方社群平台。

