日本八戶港震出巨大裂縫！500貨櫃塞住碼頭

▲日本青森縣8日發生強震，八戶市八戶港貨櫃碼頭出現土壤液化等狀況，路面嚴重損壞，恐對東北地區物流造成嚴重影響。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本青森縣東部外海8日晚間發生規模7.5地震，日本國土地理院初步觀測，震央附近有多處出現地殼位移現象，最大移動近9公分。當地重要港口「八戶港」，貨櫃碼頭也被地震嚴重破壞，地面出現裂痕，近500個貨櫃卡在碼頭無法清運，東北地區物流面臨斷鏈危機。

據日媒《產經新聞》報導，8日晚間襲擊青森縣的東部外海的地震，青森縣八戶市的八戶港貨櫃碼頭，路面嚴重損壞，該碼頭是東部區物流的重要樞紐，地震導致碼頭三分之一的區域無法使用，約500個貨櫃仍無法清運，目前尚不清楚何時可以恢復使用。

受損區域C區於2018年擴建，佔貨櫃碼頭總面積三分之一，現場畫面可以看到，柏油路上遍布裂縫，部分路段的路面隆起約20公分，另一些路段則下沉超過5公分，路面呈現波浪狀起伏。

由於地震造成路面不平，重約60噸，用於起吊和運輸貨櫃的重型機械無法進入C區，約500個貨櫃因此無法清除、運輸。裂縫和損壞似乎延伸到了貨櫃下方，國土交通省10日已派出緊急應變小組（TEC-FORCE）進行現場調查，但損壞的程度尚未完全掌握。

目前僅剩約五分之一的貨櫃仍為滿載狀態，其餘空貨櫃則計畫退還給船運公司，用於重新出口。

負責營運八戶港貨櫃碼頭的「八戶港灣運送」，12日已恢復裝卸作業，但由於地震造成的破壞，只有三分之二的區域可以使用。該公司集裝箱碼頭部門經理柳谷悟表示，要在如此小的區域內處理與之前相同數量的集裝箱，面臨著很大的困難。

青森縣知事宮下宗一郎表示，這次是該縣的基礎設施受到最嚴重破壞的一次，若影響持續下去，港口用戶數量可能會減少，縣府將全力配合，最大程度減少對物流的影響。

八戶港是日本最重要的港口之一，自1994年東北地區首條國際貨櫃航線開通以來，一直是進出口的重要門戶。由青森縣、八戶市和港口營運商組成的八戶港國際物流樞紐推進委員會預測，該港口2023年的貨物吞吐量預計將達到約2,700萬噸。除了主要向韓國出口紙張和紙漿外，該港口還經由韓國從中國運輸日用品，並從菲律賓運送木材和其他建築材料。

