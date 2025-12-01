日本八重山交流團參訪花市

由日本石垣市、竹富町、与那國町組成的八重山廣域市町村圈事務組合，率領八重山三所高中（八重山高等學校、八重山商工高等學校、八重山農林高等學校）的十名高中生參訪台灣。

交流團拜訪花蓮市公所，受到熱烈歡迎並由市長魏嘉彥親自接待，他表示希望未來有更多的機會，持續加強兩地青年間的文化交流與友誼。二○二五八重山台灣國際交流派遣事業」由八重山廣域市町村事務組合事務局三同仁帶領學生們，一行共十四人，受到魏嘉彥市長及同仁熱烈的歡迎。

會中，魏市長特別送上今年花蓮太平洋縱谷半程馬拉松的運動隨身包，讓學生們又驚又喜；學生們也熱烈的和市長交流，詢問花蓮特色景點及美食，也分享在東大門夜市大啖臭豆腐等美食的心得。八重山交流訪問團學生代表玉代勢用中文向大家問好，介紹自己就讀的學校及興趣，希望能透過這次訪問可以更加瞭解花蓮的風土民情。

魏嘉彥市長表示，花蓮市和与那國町締盟姊妹市四時三年，石垣港和花蓮港締盟也將近二十五年，也就是以石垣市、竹富町及与那?町為八重山廣域市村町圈事處組合和花蓮的淵源是相當深厚的，花蓮與八重山地區同樣面向太平洋，彼此共享豐富的自然資源與文化資產，期待彼此之間的友誼長存，尤其在觀光交流能更深化，也希望透過這次交流活動，促進青年對多元文化的了解，也能加強兩地在教育上互相學習的機會，培育更多的優質青年。

八重山廣域事務局長上野哲男表示，八重山廣域市町村圈事務組合由一市二町構成，以「八重山為一體」的理念，長期來促進國際交流，今年度首度規劃帶領八重山地區高中生訪台，希望透過學校訪問和國際文化體驗，加深友好關係、相互理解，並致力於培養未來能夠在國內外活躍之人才。

行程接連訪問蘇澳鎮公所及花蓮市公所，並至兩所高中交流。第一站參訪蘇澳鎮公所，並與國際海事水產職業學校的師生進行交流，過程中了解學校及海事相關知識；緊接著前往花蓮展開兩天的交流行程，在花蓮期間，師生們到東大門夜市，體驗了台灣特色的夜市文化與當地小吃，在拜訪完市公所後，交流團也驅車前往花蓮高中，與本地學生進行友誼交流，共同參與課程及體育活動，深化彼此的學習經驗。