日本公務員北捷中山站再度偷拍裙底！累犯被起訴 檢方求刑1年6月

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

日本岩手縣農林水產部33歲公務員佐佐木貴法，於今年6月時，在台北捷運中山站偷拍女子裙底遭判刑4月，孰料他未記取教訓，上個月又以同樣手法在同一地點偷拍另一名女子，當場被民眾壓制。士林地檢署偵辦後，今（8）日依妨害性隱私罪嫌將他起訴，痛批他顯然未省悟自身過錯，建請法院量處1年6月以上刑度，以儆效尤。

日籍男子佐佐木貴法上個月在中山商圈偷拍女子裙底，遭見義勇為的民眾擒抱住。（圖／翻攝畫面）

33歲的佐佐木貴法是日本岩手縣政府農林水產部職員，今年6月在台北捷運中山站，將手機開啟錄影功能，放置在手提包內，由下而上偷拍一名女子裙底。當時日本岩手縣政府還為此召開記者會公開道歉，強調嚴懲。之後他與被害人和解並賠償，一審今年7月判處他有期徒刑4個月，易科罰金12萬元。

沒想到上個月6日下午5點13分左右，他又在捷運中山站以同樣手法犯案，立刻遭到見義勇為的民眾擒抱住，女子立刻報警處理，警方將他帶回並檢視其手機，果然發現被害女子的裙底影像。

經士林地檢署偵辦後，檢方今日依妨害性隱私罪提起公訴。檢方指出，佐佐木貴法為再犯，顯然未省悟自身過錯，建請法院判處1年6月以上有期徒刑，並宣告沒收扣案手機。而前一案於日前二審宣判，法官維持原判，不給予緩刑，仍可上訴。

