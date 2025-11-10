日本公務員「佐佐木」偷拍又一樁 西門町偷拍女子被活逮

日本岩手縣水產部31歲公務員佐佐木，11/6下午又涉嫌偷拍女性，被民眾當場抓包壓制。讀者提供



日本岩手縣水產部33歲公務員sasaki takanori（佐佐木貴法），今年6月來台旅遊，竟二度在捷運中山站偷拍女性裙底，沒想到佐佐木在今年8月中旬，在西門町閒晃時，又用手機偷拍年輕女子的裙底風光，被路人發現後錄影蒐證報警處理，台北地檢署調查後，認為佐佐木涉犯《刑法》妨害性隱私等罪，向法院聲請簡易判決處刑。

日本媒體報導，佐佐木擁有碩士學歷，在日本岩手縣政府農林水產部，6月間來台觀光，聲稱也順便了解台灣農業發展，6月8日上午9點多，佐佐木當天正要離台，在台北市中山地下街R2號出口搭乘往上電扶梯時，見到1名女子穿著短裙身材姣好，竟拿出貼身用GoPro偷拍，但直接被對方發現報案遭逮捕。

廣告 廣告

佐佐木被逮後移送士林地檢署，經檢察官聲押禁見獲准，暫時無法返回日本，事件被媒體批露後，岩手縣政府召開記者會道歉，派出兩名代表90度鞠躬，並表示將嚴正處理此事，檢討相關紀律機制。

日本公務員(右)在北捷偷拍遭逮，岩手縣府也出面致歉。資料照片

7月14日士林地檢署起訴佐佐木，法院於22日諭知12萬元交保，並被限制住居台北市一間旅館、禁止出境出海8個月，7月29日，法院判處他4個月徒刑，但這個事件，佐佐木並未獲得教訓。

今年8月中旬，佐佐木在台北市西門町閒晃時，見到年輕穿著短裙的女子竟又起色心，拿起手機偷拍裙底，由於其動作怪異被路人發現，路人也當場拿起手機錄影蒐證向警方報案，警方獲報後以現行犯將他逮捕，移送台北地檢署。

檢察官就這起偷拍案件，認為佐佐木貴法涉犯《刑法》妨害性隱私等罪，在今年11月6日依法向台北地院聲請簡易判決處刑。

只不過佐佐木不知何故，竟無視台灣法律，就在被起訴的當天下午5點多，佐佐木身穿黑衣、背著皮包，行經台北市南京西路中山捷運站周邊，發現一名年約20歲、身穿短裙的女子邊走邊低頭滑手機，遂鎖定為偷拍目標，一路尾隨、將手機藏入皮包內偷拍女子裙底。

廣告 廣告

由於佐佐木動作詭異、神情緊張，被路過民眾察覺報警，警員獲報後趕抵現場，發現該名嫌犯竟是6月曾在同地犯案的佐佐木，，立即檢視他的手機，發現不僅有被害女子裙底影像，還有多張其他女性的偷拍照片，以現行犯將他逮捕送辦，佐佐木也因為偷拍再次被士林地檢署羈押。

更多太報報導

盧秀燕看過來！蔣萬安推臺北「有購嗨」消費兩百抽千萬現金

追芬普尼雞蛋來源 農業部：飼料未檢出

普發一萬紅包來了！六都這幾區有機會「一萬元繳清一個月房貸」