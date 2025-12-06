日本公務員「2度台灣偷拍」！日網挖「正面清晰照」怒吼：別忘記

國際中心／綜合報導



一名33歲日本岩手縣政府農林水產部的現職職員，於今年6月來到台灣旅遊，沒想到卻拿GoPro在捷運中山站偷拍現場女子裙底，遭到被害女子現場抓包，警方到場發現該名日籍男子拍攝器材大量鐵證，隨後一審遭判處徒刑4月，可易科罰金12萬元的他，竟滯留台灣，於今年11月又在中山商圈被抓包偷拍被捕，再度踩線的他讓法院判前案二審結果「決議維持原判，不給予緩刑」，日本岩手縣府也於4日出手拔掉該男的公職身分，日本網友也怒挖出該名男子「正面清晰照」，痛罵他丟日本臉，呼籲大眾：「不要忘記」。









日本公務噁狼「2度台灣偷拍」岩手官方開鍘！日網挖「正面清晰照」怒吼：別忘記

日本公職人員來到台灣二度偷拍被逮。（示意圖／民視資料照）

一名日本岩手縣農林水產部職員，分別於今年6月8日、11月6日，在捷運中山站和中山商圈被抓包持攝影設備偷拍女子裙底，第一次被逮他當下認了看到女子身材好、穿短裙，「雙腿纖細、難以抗拒」才動了念頭，自稱來台灣觀光的他，還表示想在台灣考察農業發展現況，卻因6月偷拍而被逮捕，並被士林地方法院裁定羈押，一審結果出爐判處徒刑4月，可易科罰金12萬元，當時岩手縣政府長官更為了他出面公開道歉。



沒想到該男持續滯留台灣，並在11月再度犯案，且發現手機內還有其他多名女子照片，讓不少民眾怒吼：「還敢再犯？」，緊接著前案二審結果於11月底出爐，法官認為該男沒有記起教訓，即使有負賠償金給害人，卻繼續犯行，決定維持原判，強調「不給予緩刑」，全案可上訴，消息傳出，日本岩手縣府更是顏面盡失，再度於12月4日出面道歉，並表示將強制解除其公職作為懲戒。

日本網友挖出該男真面目在網路狂曬，批評：「太丟臉了」。（圖／民視資料照）

面對日本人來到台灣觀光卻頻對當地人下手盜攝的情況，日本網友更是怒挖出犯行男子的「正面清晰照」，呼籲大眾「不要忘記」，其他網友也批評：「日本對性犯罪的處罰太輕了……」、「不忍直視」、「太丟臉了」、「真的很糟糕」、「噁心的行為」、「請堂堂正正把臉露出來」、「到底想怎樣？」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

