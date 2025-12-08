日本公務員3度在台北偷拍！累犯被起訴 檢方求刑1年6月

日本岩手縣職員在北捷中山站偷拍女子裙底被逮後，又陸續犯下兩起偷拍事件。 圖：翻攝自ANNnewsCH/YouTube

[Newtalk新聞] 日本岩手縣農林水產部技術員佐佐木貴法今年6月在北捷中山站手扶梯偷拍OL裙底被逮，但在犯案後，又陸續於8月和11月在西門町以及中山站偷拍被逮，佐佐木遭移送士林地檢署複訊後，檢察官對他聲押獲准。士林地檢署近日偵結，認為他犯案無悔悟，依無故攝錄性影像罪起訴，並建請法院量刑1年6月。

佐佐木6月以GoPro在捷運手扶梯上偷拍短裙OL女子，當場被發現，以現行犯逮捕後遭到羈押，關押39天後遭檢方起訴，以12萬元交保，並遭士林地院限制出境、出海。

廣告 廣告

未料，在交保期間佐佐木再度犯案，8月間於台北市西門町，拿起手機偷拍女子裙底，路人察覺有異以手機錄影蒐證並向警方報案，警方獲報後以現行犯將他逮捕，移送台北地檢署。

佐佐木二度被抓後仍未收手，士林地檢署今天公布的起訴書，今年11月6日傍晚5時13分，佐佐木在台北市中山站4號出口前，見女子身穿短裙，偷偷持手機開啟錄影功能，並將手機放在手提包內，自大腿由下往上偷拍。路人目睹異狀提醒女子，當場報警處理。

士檢檢察官調查認定佐佐木涉犯刑法的無故攝錄性影像罪，審酌他前案羈押後於7月22日釋放出所，短時間以相同手法再犯罪質相同之罪，顯然未省悟自身過錯對社會秩序所造成的危害，建請法院量處1年6月以上刑度，以儆效尤。

對於佐佐木偷拍犯案一事，岩手縣今年六月曾派出兩名官員鞠躬道歉，佐佐木第二次犯案後，岩手縣農林水產部副部長大森健一在記者會上再度低頭表示道歉，「我謹向受害者、台灣民眾以及岩手縣人民致以誠摯的歉意。這是一起極其惡劣的事件。我們將盡快採取應對措施。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

共機竟以火控鎖定日戰機 陳冠廷喊話：中方不要再把東亞推向危局

日經：專家認中國企圖重塑區域秩序 反而將在世界上孤立無援