日本公司推新制「自己選主管」 員工大推！離職率不到1％

現代缺工是個大問題，除了積極招募新人外，降低員工離職率也是不少公司追求的重點，近日有日本公司分享，為了解決此問題，他們推出「上司選擇制度」，讓每位員工都能自己選擇要在哪位主管底下做事，結果離職率從11.3％降至0.9％，在社群網站上引起討論。

日本網路電視「AbemaTV」近日針對員工離職率展開討論，曾有調查顯示，高達8成的勞工因為上司產生辭職的念頭，因此解決職場、上司給的壓力，成為不少公司要解決的問題。

一間北海道防震公司受訪時表示，為了解決員工離職問題，他們推出「上司選擇制度」，公司會整理出每位上司的優缺點，如行事作風、工作特長、愛抱怨、不太理下屬等，接著讓員工自由選擇要在誰底下做事，新制實施後，離職率從11.3％降為0.9％。

該公司員工透露，大家私底下把這種制度稱為「社內轉職」，因為主管之間的風格差異很大，換一位主管感覺就像是換到新的工作環境，可以自由「調職」，變相增加大家留在公司的意願，更重要的是主管是自己選的，如此一來工作時也會更有責任感。

該節目片段在社群軟體「X」上吸引逾255萬人查看，網友紛紛說「得不到下屬支持的人，即使再有工作能力，也代表無法帶領團隊進步」、「有些中階主管怕來自上層的壓力，會不斷壓榨基層員工，有這制度非常棒」、「或許短時間會有用，但主管只想當好人，長期來說會讓整間公司失去競爭力吧」、「可以自己選主管，肯定能夠增加對公司的忠誠度」。

