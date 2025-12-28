日本公司私吞保管名錶案 主嫌潛逃近2年後落網

（中央社東京28日綜合外電報導）日本大阪市內一間公司曾提供「共享名錶」服務，不料公司的前負責人涉嫌變賣顧客的名錶後，於2024年初潛逃海外。這名前負責人近期已落網且被日本警方函送東京檢方偵辦。

「讀賣新聞」報導，這名前負責人福原敬濟與公司前員工中山大志，26日被東京都警視廳依詐欺罪嫌逮捕。

這間公司登記在大阪市中央區，標榜能出租民眾寄放的名錶給想使用的人，而物主能從這間公司獲得保管金；租用名錶的民眾，則須向這間公司支付租金。

廣告 廣告

這間公司2021年1月開始提供「共享名錶」服務，接著在2024年1月31日宣布解散公司並結束服務。不過，公司並未歸還保管的名錶給物主，且公司負責人福原敬濟與公司員工永田大輔接著就在去年1月31日從成田機場搭機前往阿拉伯聯合大公國。

福原與中山於2023年8月到12月期間，涉嫌共謀勸說東京都內一名30多歲的男性，把持有的手錶交由公司保管，且宣稱每月會支付對方費用。他們涉嫌從這名男子手中騙取15支、總價值相當約1800萬日圓（約新台幣368萬元）的勞力士名錶。而他們接著疑似變賣這些手錶變現。

日本各地警方先前相繼接獲大量「共享手錶」受害案，截至去年5月，日本全國約650人已經向45個地區的警方報警處理。約650人在2021年3月到2023年12月期間，寄放約1700支手錶、總價值約28億日圓（約新台幣5.7億元），其中約1300支手錶在未獲物主同意的情況下被變賣。

東京都警視廳2024年3月以業務上侵占罪嫌通緝福原與永田，並透過國際刑警組織（ICPO）發布國際通緝，並在同年9月改變兩人的罪嫌為詐欺。

而阿拉伯聯合大公國本月稍早通知日本當局已經拘留福原，東京都警視廳於是派員前往阿拉伯聯合大公國，把福原引渡回日本。

同時，東京都警視廳在本月26日，於大阪市依詐欺罪嫌逮捕中山，接著於昨天把兩人函送東京地方檢察廳偵辦。

日本當局初步調查，這間公司2024年1月宣布解散時，出現5億日圓的赤字。另外，這間公司2023年8月曾宣布，用戶寄放的手錶超過1500支，不過缺乏借出名錶的實績，東京都警視廳仍在釐清案情。

日本放送協會（NHK）報導，此案另一名犯嫌永田，目前似乎還在海外，東京都警方仍在追查他的下落。（編譯：楊惟敬）1141228