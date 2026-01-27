日本公告眾議院大選 12天選戰正式開跑

日本眾議院大選今天(27日)正式開跑，展開為期12天的選戰，首相高市早苗尋求選民給予新的授權，讓她與自民黨的新盟友繼續推動她的經濟與安全政策。

超過1270名候選人將角逐眾議院465個席次，這是高市早苗去年10月21日上任，以及自民黨結束與公明黨26年結盟關係，並與日本維新會結盟後，所舉行的首場大選。

自民黨領導的執政聯盟希望在眾議院拿下多數席次，也就是至少233席。在解散前，自維聯盟擁有的席次剛好是233席。

為了與保守派陣營對抗，立憲民主黨與公明黨這個月稍早宣布合併，組成了「中道改革聯合」。

由於通膨持續與對日本財政健康的擔憂，朝野陣營都推動暫停或廢除針對食品的消費稅，確保替代財源與如何決定何時開始減稅，是這次選戰的焦點。

其他主要議題包含高市早苗承諾推動「負責任的積極財政」政策、她的對中國和對美國的外交政策，以及是否會推動已婚伴侶可選擇不同姓氏的制度。

儘管高市早苗擁有高支持率，但她的政府並不穩定，因為自維聯盟在參議院的席次並未過半，這使得執政聯盟必須仰賴在野黨的支持才能通過法案。

高市早苗突然宣布提前改選眾議院的決定，也讓她招致以政治考量為優先的批評，因為這個決定勢必會延誤國會審議第一份2026年財政年度預算案的時間，這份預算案原本應該在4月新年度開始前，於3月底前通過。

高市早苗這次解散國會也締造了多項罕見紀錄。這是自1966年以來，日本首次在通常國會一開議時就解散眾議院。從1月23日解散國會到2月8日投開票只有16天，是日本戰後以來最短。這也是自1990年以來首次在2月舉行眾議院選舉，這個時間正好是日本全國各地的學生參加大學入學考試的時期，部分地區還會降下大雪。

這次選舉距離2024年10月上一次的眾議院選舉還不到1年半的時間，當時的首相是石破茂。日本憲法規定，眾議員的任期為4年，除非眾議院解散。

根據日本的選制，每位選民可以投下兩張票，一張是選擇各單一選區的候選人，另一張則是依據比例代表制選擇政黨。日本共有289個選區，剩下的176席將由11個比例代表制選區選出。