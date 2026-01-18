日本公廁見台灣「禁菸標誌」！網批：丟臉丟到國外

生活中心／李筱舲報導



一名網友近日到日本滋賀縣旅遊時，意外在當地一間公廁，看見小便斗上方的窗戶上竟張貼著台灣衛福部的「禁菸標示」，讓原PO十分好奇這張標示到底是誰貼的，並分享到社群。貼文曝光後，隨即引發熱烈討論，大家都在猜測為什麼台灣的禁菸標誌會出現在日本。





衛福部「禁菸標誌」現蹤日本滋賀公廁 網揭「1原因」：台灣人臉被丟光了！

一名網友在日本近江八幡市一處停車場公廁，發現衛福部的禁菸標示。（圖／翻攝自Google Maps）





昨（17）日，一名網友在Threads上分享自己在日本滋賀縣近江八幡市旅遊時，路過一處停車場去上廁所，沒想到在小便斗上方的窗戶上竟貼著一張台灣衛福部的禁菸標示，讓原PO好奇表示：「在滋賀上廁所，看到窗戶貼的公告，咦？到底誰貼的啦！？」貼文曝光後，引發熱議討論，有網友留言表示：「衛福部已經有日本分部了嗎？」、「好好笑我上禮拜去也有看到」、「衛福部管太遠了吧！」、「日本員工網路抓圖的」、「衛福部關心所有海外啲旅客，下次要貼到莫斯科」。

貼文在Threads上引發網友討論。（圖／翻攝自Google Maps）

不過也有網友認為，可能有台灣人不斷在廁所偷抽菸才只好貼衛福部的禁菸標誌：「吸菸仔可以不要出國還違規嗎？台灣人的臉都被丟光了」、「看來不守規矩的台灣人太多，不得不出此下策」、「就是貼給台灣那群沒水準的菸蟲看的，台灣的菸蟲有多沒水準大家都知道，現在丟臉丟到日本了」、「不意外，中國人不去日本旅遊後，台灣人就馬上被辨識出來」、「看來不守規矩的台灣人太多，不得不出此下策」、「丟臉到國外」。





