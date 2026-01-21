日本公廁貼禁菸標誌 「一明顯跡象」網崩潰：丟臉！專門貼給台灣人看

網友痛批部分台灣人將隨地抽菸壞習慣帶到日本，導致當地公廁出現台灣戒菸標誌。（示意圖，本刊資料照）

隨著旅日遊客人數狂飆，失格旅人的行為成為爭議焦點。最近有台灣民眾去日本旅行，竟然在公廁牆壁上看到台灣隨處可見的衛生福利部禁菸標誌。那張印著繁體中文與台灣免費戒菸專線的貼紙，就這樣大喇喇地出現在日本國土，讓原PO當場愣住，隨即拍下照片分享到社群平台，網友直言簡直讓台灣名聲掃地。

台灣禁菸標誌出現在日本公廁

這名台灣網友在網上發文揭露，最近在日本當地公廁驚見印著台灣衛生福利部的禁菸標誌，這張極具針對性的標誌，被外界解讀是日方為了應對台灣旅客違規吸菸，不得不祭出這種台灣制式的禁菸貼紙。原PO後來也在留言區更新確切位置，標註這間廁所位於滋賀縣近江八幡市，甚至還貼心Google地圖連結，引發網友騷動湧現一陣朝聖潮。

網友推測原因

鄉民們對此景象一面倒感到羞愧，推測一定是太多台灣人在裡面違規吸菸，且對日文或英文標語視而不見，才讓當地管理員可能被逼到沒辦法，只好去下載台灣官方標誌來張貼，嘲諷「衛福部日本分部成立」「一秒回台灣」。

引發日人反感台人喊丟臉

照片也引發大量的轉發與檢討，痛斥不少癮君子習慣把台灣的壞習慣帶出國，讓台灣整體的國際形象大打折扣，「連戒菸專線都附上了，真的丟臉丟到國外去」「有些人真的很愛在廁所抽菸，然後整間廁所都是菸味很臭」「吸菸仔可以不要出國還違規嗎？台灣人的臉都被丟光了」「貼給台灣人看的，在外國人、日本人眼裡，台灣人跟對岸中國人一樣都沒水準居多」「專門給歹丸郎看的」「就是貼給台灣那群沒水準的菸蟲看的，台灣的菸蟲有多沒水準大家都知道，現在丟臉丟到日本了」。

