日本公廁貼「台灣衛福部禁菸標章」 推測原因太丟臉

近日有民眾到日本旅行時，發現停車場公廁張貼台灣衛福部的禁菸標章，讓不少人怒罵很丟臉。（示意圖／本報資料照）

日本多數公共空間、室外都不能抽菸，想抽菸只能在特定地點或吸菸亭，而習慣隨意抽菸的台灣人，到日本仍常常不守規則，近日有民眾在日本滋賀縣旅遊時，發現某個停車場的公廁內竟然有台灣衛福部的禁菸標章，在網路上引起討論。

一名網友昨日在Threads表示，在日本滋賀縣的近江八幡市旅行時，在一處停車場的公共廁所中發現，窗戶上竟然張貼台灣衛福部國民健康署的禁菸標章，提醒該場所禁止吸菸，讓原PO拍下照片無言說「咦？到底誰貼的啦！？」

廣告 廣告

文章上線後引起討論，不少人笑翻說「衛福部已經有日本分部了嗎」、「衛福部管太遠了吧，是住海邊嗎」、「請問罰款1萬元的部分是日幣嗎」、「上星期去也有看到，超好笑」、「不知道以後會不會變成台灣人打卡景點」、「有夠台灣的，很喜歡」。

不過更有人認為，這代表台灣人的行為已經在當地傳開，業者應該是清楚知道，會躲在廁所偷抽菸的都是台灣人，才會特別張貼台灣的禁菸標章，怒批「不愧是惡名昭彰的台灣人」、「吸菸仔可以不要出國還違規嗎？台灣人的臉都被丟光了」、「丟臉丟到國外，還一堆人看不懂自以為有趣」、「特地用台灣的禁菸標章，這不就擺明了，在那邊違規亂抽菸的都是台灣人嗎？」

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

更多中時新聞網報導

信義房屋 率先推動建築能效標示

NBA》家鄉優勢加持 華格納助隊擒熊

路永佳為出書和連勝武口角 曲艾玲忙調停