日本公廁驚見「台灣禁菸貼紙」 網猜測其中原因：丟臉死

有網友在日本驚見台灣衛福部的禁菸標示。（圖／翻攝Threads／＠chenhugooo）

一名台灣網友近日赴日旅遊時，在日本公廁內發現牆上張貼一張印有「衛生福利部」字樣的禁菸貼紙，內容為繁體中文，引發網路熱議。許多網友推測，可能是有台灣遊客在當地廁所違規吸菸，導致相關單位特地張貼針對性標語進行勸導，批評行為不當並憂心國際形象受損。

該名網友於社群平台發布照片指出，自己日前在滋賀縣近江八幡市的某處公共廁所如廁時，意外發現牆面張貼的禁菸標語，內容標示「禁止吸菸」等字樣，下方還寫著「違者最高罰1萬元」，更印有台灣衛福部的標誌與標準樣式，讓他當場感到錯愕直呼「咦？？到底誰貼的啦！！」

貼文曝光後迅速引發討論，不少網友認為此舉應是因應台灣遊客不當行為所設。由於日本當地禁菸措施普遍嚴格，公告標語通常以日文、英文為主，若特別以台灣官方格式張貼，顯見是針對特定語系旅客進行溝通。有網友揣測，台灣旅客可能看不懂日文或有意忽視，導致管理單位以最直接語言表達禁止訊息。

相關討論區也湧現大量檢討聲音，「這絕對是台灣人幹的好事」、「證明抽菸仔超沒水準丟臉丟到國外」、「衛福部管好寬」、「貼給台灣人看的，在外國人、日本人眼裡，台灣人跟對岸中國人一樣，都沒水準居多」、「丟臉死」。

