日本公廁驚見「衛福部禁菸公告」 網笑翻

▲近來有網友在日本滋賀縣的一座公廁裡頭，發現了一張「禁煙標語」，且署名竟然是「衛生福利部國民健康署」，掀起討論。（示意圖/Shutterstock）

[NOWnews今日新聞] 到日本旅遊時，偶爾能看見中文的標示，不過近來有網友在日本滋賀縣的一座公廁裡頭，發現了一張「禁煙標語」，且署名竟然是「衛生福利部國民健康署」，讓不少網友笑翻，直呼「誰貼的啦」。

該名網友在社群平台上分享照片，並表示自己在滋賀縣近江八幡市營停車場的公廁上廁所時，突然發現窗戶上張貼的以繁體中文書寫「禁菸標語」，還寫上了「為了維護您的健康，請勿吸菸，違者最高罰1萬元」，仔細一看下方署名竟是「衛福部國民健康署」，還印有熟悉的衛福部Logo。這也讓他不禁表示：「到底誰貼的啦！！？」

這篇貼文一PO出後，隨即吸引大量網友留言。有網友表示：「一秒回台灣」、「原來滋賀是台灣領土（誤）」、「衛福部關心你，真的很好笑」、「不知道這座公廁之後會不會變成台灣人必去的打卡景點」，也有人開玩笑表示：「台灣長臂管轄，雖遠必誅！」另有網友分享表示，「這就跟我在高千穗町遇到豬大哥（豬哥亮）一樣。」

不過也有網友推測，很可能是為了提醒使用繁體中文的遊客（主要指台灣人）不要在廁所吸菸，在網路上搜尋圖片時誤用了官方公告。有不少人感嘆，這張標語背後反映的可能是部分台灣遊客的素質問題，「會這樣貼一定是因為常有台灣人在裡面抽菸」、「丟臉丟到國外去」。

不過目前無法確定標語的出處為何，但也提醒了國人，即使出國旅遊也要遵守當地法規與禮儀，維護台灣好形象。

