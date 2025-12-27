日本公路67車連環撞 20車起火釀2死26傷

▲日本群馬縣關越高速公路昨（26）晚發生重大連環車禍，造成2人喪生、26人受傷，車禍波及車輛高達67輛，其中更有20輛車在追撞事故中起火燃燒。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本群馬縣關越高速公路昨（26）晚發生重大連環車禍，造成2人喪生、26人受傷，傷者中有5人傷勢嚴重，車禍波及車輛高達67輛，其中更有20輛車在追撞事故中起火燃燒。警方初步研判車禍主因是路面結冰導致車輛打滑，但詳細事故始末仍待後續調查釐清。

根據《NHK》報導，關越高速公路在大雪天發生連環車禍，昨晚第一時間僅發現一位死者，是來自東京的77歲女子，但警方今日指出，在燒毀的大貨車中又新發現一名死者，性別還無法辨認，正在確認身分中。

事故發生於26日晚間7時30分左右，事故地點位於關越高速公路下行線、靠近水上交流道附近。起初為兩輛貨車發生碰撞，隨後導致後方車輛連環追撞。現場是緩彎後的一段直線道路，因當時受到大雪影響，視線與路況極差。受牽連車輛總計達67輛，其中更有20輛車在事故中起火燃燒。

▲車禍現場讓人怵目驚心。（圖／美聯社／達志影像）

現場目擊者心有餘悸 稱爆炸聲四起

一名原本計劃從神奈川縣返回老家過年的60多歲男子，心有餘悸地描述了事發經過，「當時我行駛在超車道上，前方慢車道的車輛突然打滑失控，為了閃避該車，後方車輛切入超車道導致追撞，我也因此被捲入。隨後後方傳來陣陣如爆炸般的巨響，回頭一看已冒起熊熊烈火」。

該男子表示，在工作人員引導下，眾人步行至附近的收費站避難，「昨晚約有50人擠在收費站旁的建築物內，有些人甚至只能睡在走廊上度過一夜」。

群馬縣水上町當時已發布大雪警報，警方初步判定事故主因為路面結冰導致車輛打滑。截至今日下午2點半，關越高速公路部分路段依舊全面雙向封閉，由於現場善後工作作業量巨大且路況不佳，預計恢復通車仍需一段時間。

