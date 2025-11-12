日本共產黨質詢指責國防預算提高「好像藍白」高市早苗回應掀熱議

日本共產黨主席田村智子與高市早苗的答詢影片，在網上掀起討論。 圖：翻攝X（前推特）

[Newtalk新聞] 美國先前要求日本將防衛預算佔國內生產毛額（GDP）的規模提高到3.5%，讓日本前首相石破茂政府傷透腦筋，如今高市早苗上任首相，有日本媒體指稱高市政府研擬擴大防衛預算項目以強化國安，傳出高市早苗有意遵照美國要求。11日在日本眾院預算委員會會議上，日本共產黨主席田村智子針對這個議題要求高市早苗表態，影片曝光引起熱議。

日本自媒體「Tokyo.Tweet」11日在社群平台X（前推特）分享的影片中可見，田村智子對高市政府有意將防衛預算提高至GDP3.5%的傳聞相當不滿，她質問：「我再問一次，11兆（約新台幣2.2兆）我就覺得很多了，現在居然說GDP的3.5%，也就是21兆（約新台幣4.2兆）日圓，這根本不可能吧！我希望你明確表態一下，這不可能吧？請回答。」

高市早苗答覆：「不是啦，美國從來沒跟我提過這樣的數字，你突然說一個GDP 3.5%，我也不知道該怎麼回應你。重點是，日本要自主建立必要的防衛實力，擁有威嚇能力來保護國民與重要領土，這才是最重要的事情。你一直提到外交、外交，外交當然重要啊，日本的戰略三文件也把外交放在國力的第一位。我們需要外交，但也需要防衛實力啊。」

高市早苗強調，如果光靠外交就能解決問題、解決紛爭，那這個世界上根本不會發生戰爭，現實就是會有這種不講理的國家。而田村智子則說：「不管怎麼聽，你都沒否定3.5%，我覺得這很嚴重喔！好，我問完了。」對此，有日本網友直言：「看這次預算委員會會議，真切地感受到在野黨的水平有多低」、

其他日本網友紛紛表示：「共產黨總是說這個問題應該透過討論解決，國防開支應該削減，要是像他們說的這麼簡單，這世界就不會有這麼多戰亂了」、「高內內閣揭示了為何在野黨無能」、「高市首相真是沉著冷靜，值得信賴」、「一個支持率連1%都不到的政黨，還能期待他們說出什麼人話？」。

這段影片也被分享到台灣臉書社團「割蘿蔔外電譯站」，有台灣網友留言直呼：「跟台灣的藍白好像」、「這什麼既視感」、「這是日語版的藍白質詢現場嗎？」、「舔共狗全世界都一模一樣」、「田村是吃到中國人口水嗎？」、「廢話這麼多只會反對不會想解決，原來日本也有像藍白這種只會出一張嘴的」。

