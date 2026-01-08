日本具備核武發展能力! 中國專家開會批：距離掌握核彈僅一步之遙

日本高市政府可能修改核武政策的消息引發世界各國關注。近期有中國專家接受訪問時指出，日本距離掌握核武僅有一步之遙，呼籲國際社會共同對日本進行限制，維護戰後的核不擴散體系。圖為日本福井縣的關西電力高濱核電廠。 圖：翻攝自 騰訊新聞「40度觀察」

[Newtalk新聞] 日前有消息稱，新任首相高市早苗可能放棄實施近 60 年的「非核三原則」，開放美國在日本範圍內部署核武器，外界也對日本可能修改核武政策一事保持高度的關注。近期有中國專家指出，日本距離掌握核武器幾乎只有一步之遙，認為日本同時具有建造核武器的基礎技術以及投送核武器的作戰平台。該名專家也提出警告，認為日本近期對核武的態度轉變，是該國試圖追求「再軍事化」與復辟軍國主義的象徵。

中國中核戰略規畫研究總院高級工程師趙學林今日( 8 日)出席在北京舉辦的研究報告發布會，隨後接受《北京日報》旗下媒體《長安街知事》的專訪。趙學林在發布會上指出，日本是《不擴散核武器條約》的無核武器締約國，有著禁止發展核武器的義務，「但近期日本政府試圖修改『非核三原則』的行為，很可能成為該國發展核武器的起點」。

趙學林表示，日本具備強大的核工業能力，且擁有從核反應堆提取「武器級鐶材料」的技術，是《不擴散核武器條約》的無核武器成員國中，唯一具備發展核武能力的國家，「日本強大的核工業能力可能早已超過國際社會的認知」。

趙學林稱，日本近年已建成完整的核燃料循環體系，可憑藉自身技術長期製造並累積「遠超民用實際需求」的鐶，「敏感和材料的供給與需求長期處於嚴重失衡的狀態」。趙學林也補充指出，日本擁有多種可投送核武器的作戰平台，並具備研發核動力潛艇、航母的技術基礎，「日本只需要擰動一把螺絲起子，就能確實掌握核武器」。

趙學林強調，日本高市政府近幾個月針對核武器的模糊態度，反映出日本政府有意在核武器相關問題上進行試探的想法，「這並不是孤立事件或少數官員的個人行為，而是日本全國有組織且有預謀、系統性的推動擁核計畫造成的結果」。趙學林也批評認為，日本可能透過掌握核武器達成「再軍事化」的目標並復活軍國主義，再次成為亞洲地區的一大不安定因素。

趙學林也做出總結，呼籲國際社會共同採取行動，阻止日本右翼分子的擁核野心，共同維護第二次世界大戰後建立的國際秩序與核不擴散體系。「目前仍有大批日本民眾對持有核武器抱持強烈的反對態度，阻止日本擁核既能保護日本國民的利益，也能確保印太地區的局勢穩定，是地區國家應該共同維護的目標」。

