日本再度重啟全球最大核電廠 因311地震停機逾14年

（中央社東京9日綜合外電報導）日本東京電力公司今天表示，已重啟柏崎刈羽核能發電廠6號機組核反應爐。該廠為全球最大核能發電廠，因2011年311大地震而停機逾14年。

法新社報導，東京電力公司今天發表聲明指出，位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠於下午2時重新啟動。共同社也報導，東京電力公司今天重啟柏崎刈羽核電站6號機組核反應爐。

柏崎刈羽核電廠以潛在發電容量計算為全球最大核電廠，2011年3月11日，一場規模巨大的地震與海嘯導致福島第一核電廠3座反應爐發生爐心熔毀，日本隨後全面停用核能發電，柏崎刈羽核電廠也因此停機。

但日本目前正轉向核能，以減少對化石燃料的依賴，並在2050年前達成碳中和目標，同時滿足人工智慧（AI)帶來的日益增長能源需求。

日本首相高市早苗昨天率領自民黨，在眾議院選舉贏得壓倒性勝利。高市早苗主張推動核能，以振興日本經濟。

今年1月，日本東京電力公司曾試圖重啟柏崎刈羽核電廠6號機組核反應爐，但因期間響起警報，重啟程序啟動僅數小時後就已暫停相關作業。（編譯：陳正健）1150209