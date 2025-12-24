日本再掀「貼紙」熱潮！ 3D澎澎風 大人也瘋換貼紙

透過社群推波助瀾「貼紙」熱潮席捲日本全國賣到缺貨尤其會澎起來的貼紙特別受到喜愛。（圖／翻攝X @sanrio_news）

日本再度掀起一股「貼紙熱潮」! 大阪雜貨店再度掀起搶購人潮，特別是有光澤感、澎澎立體的貼紙，大受歡迎。不只學生，大人也來參一腳，在「交換貼紙」酒吧一起聊天懷舊，互相交換貼紙。

日本再度掀起「貼紙熱潮」，從大阪雜貨店開始蔓延全國，特別是具有光澤感和立體效果的澎澎貼紙最受歡迎。這股熱潮不僅吸引學生族群，也吸引了30多歲的成年人，他們透過「交換貼紙」酒吧聚會，一同分享童年回憶。製造商看準商機，計劃推出更多懷舊風格貼紙，希望延續這股跨世代的熱潮，為文具產業注入新活力。

在大阪市的一間綜合雜貨店，貼紙專區前總是人潮洶湧，各式各樣的貼紙成為最搶手的商品。NHK走訪大阪店家時，發現許多顧客正在精心挑選貼紙。這股流行風潮源自大阪市一家製造商推出的帶有光澤感的澎澎立體貼紙，在社群媒體上迅速爆紅後，引發全國性的搶購熱潮。消費者購買貼紙後，會將它們收藏在貼本子裡，或是和朋友進行交換。

一位女高中生表示，交換貼紙的過程能讓彼此感情變得更好，也能自然延伸出更多話題，是一種很棒的社交方式。動物角色彩色貼紙和紫色魔法棒的3D貼紙都非常受歡迎，讓人難以抉擇。這股貼紙熱潮不僅限於學生族群，也吸引了成年人的參與。

在大阪市一間2023年10月才開幕的日本酒吧，提供了交換貼紙的特殊服務，主要吸引30多歲的女性顧客。這些女性在2000年代初期還是小學生時，就曾經歷過貼紙交換的流行風潮。一位女顧客分享，小學時交換貼紙非常流行，現在能再次體驗這個活動，感覺像回到了童年時光。

文具製造商代理課長石津綾子表示，文具產業原本因少子化而需求持續下滑，但這股令和時代的貼紙熱潮讓廠商看到商機。為了讓熱潮持續更久，他們計劃推出平成時代風格的華麗貼紙，希望能製作出更具魅力的產品。透過貼紙交換，無論是小孩還是大人都能交到新朋友，同時喚起童年回憶，這股跨世代的熱潮正在日本全國蔓延開來，為人們的生活增添色彩與樂趣。

