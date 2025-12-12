日本再發生6.7強震！ 北海道、青森觀測到海嘯
日本青森8日發生規模7.5地震後，當地時間今（12日）上午11點44分青森縣東海岸再發生地震，震度最大為4級，規模約6.7，震源深度約20公里。北海道、青森縣、岩手縣和宮城縣等太平洋沿岸地區皆發布海嘯警報，呼籲民眾遠離海岸。稍早日本氣象廳公布，青森、北海道有觀測到20公分高的海嘯。
上午青森東部海岸再次發生強烈地震，氣象廳緊急針對太平洋沿岸地區發布海嘯警報，要求海上或岸邊人員立刻遠離海岸、以避免危險。
氣象廳稍早公布，北海道襟裳町下午12點35分觀測到海嘯高度20公分，青森縣八戶港下午12點38分同樣也觀測到20公分高的海嘯；青森的陸奧市小川原港則只有幾公分高。
目前海嘯警報尚未解除，氣象廳仍提醒身處海域或近岸區域非常危險，呼籲在警報解除前勿下海或靠近海岸。
