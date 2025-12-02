日本冬天熊仍頻繁出沒「夜間出門危險」 公司紛紛取消尾牙預約

日本進入冬天，熊仍頻繁出現，許多公司取消尾牙預約。圖為熊出沒警示牌。路透社資料照



據日本媒體今天（12/2）報導，日本熊害頻傳，即便進入冬天，仍有不少人目擊熊進入市區，夜間出門格外危險，原本年末是餐廳尾牙訂單最多的時候，但許多公司為了避免發生意外，乾脆直接取消尾牙預約，商家苦不堪言。

據《讀賣新聞》報導，日本今年熊頻繁進入市區，尤其在秋田縣等東北地區，熊襲人事件更是層出不窮，根據統計資料，秋田市10月份的熊目擊案件，高達1936件，11月也有1435件，即便進入寒冷的12月，仍陸續有民眾回報，在街上目擊熊。

位於秋田市最大的商圈「川反」，川反外町振興會的事務局長佐藤智司受訪表示：「熊不論出現在哪都不奇怪，客人開始變少，也有許多人打來取消預約。」

據悉，年末是許多企業舉行尾牙的時期，但在熊害的威脅下，許多尾牙預約均被取消。

佐藤說道：「越來越多人避免夜間外出，或吃完晚餐後，不再去續攤，直接回家」、「也有店家提早結束營業，或是將自動門改成手動，避免熊闖入」、「客人和店員都感受到熊的威脅，再加上物價上漲，大家都覺得，應該沒必要為了聚餐而冒險吧。」

秋田縣一家供應餐酒的批發商「英雄」，9月下旬的營業額，較去年同期減少約1成，社長富野和巳無奈地說：「店家老闆都說，好像又回到新冠疫情的時候了。」

今年77歲的渡邊史朗，在盛岡市經營6家餐廳，他強調：「一般來說，12月應該是生意最好的時候，但今年10至11月，有熊闖入附近銀行的停車場，導致我們營業額掉了3成以上」、「好不容易等到新冠疫情結束，結果換成熊來了。」

日本廣島縣的非營利組織「日本黑熊研究所」所長米田一彥警告：「到明年1月上旬之前，熊都有可能出現在市區附近，民眾要多加注意，即便進入冬眠期，熊也有可能因為噪音而醒來。」

