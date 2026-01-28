日本冰見市長一行到訪 高雄市議長：再續百年情誼

（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）日本富山縣冰見市市長菊地正寬今天首度拜訪高雄市議會，議長康裕成及議員熱情接待。康裕成表示，高雄與冰見是一段跨越百年的深厚情誼，期盼在前人奠定的基礎上，再續這段珍貴百年緣分。

訪問團由菊地正寬率市府產業振興部、觀光協會團隊等一行12人到訪，這是繼2023年前市長林正之率團來台後，睽違3年再相見。康裕成則率國民外交促進會會長湯詠瑜、副會長鄭孟洳、陳幸富等議員迎接，雙方互動熱烈。

康裕成指出，出身冰見市的實業家淺野總一郎遠渡重洋，投入高雄港築港與產業建設，也牽起2座城市緊密相連的情感。近年來，這段百年情誼逐步化為具體行動。

康裕成說，因為淺野總一郎在高雄市鼓山區的重要建設，促使鼓山區與冰見市於2020年締結友好交流都市協定，雙方在青少年交流、文化推廣、教育合作及觀光互訪等面向累積豐碩成果。

康裕成也感謝冰見市對鼓山區、中山大學及高雄市立歷史博物館等單位的信任與支持，在地方治理、學術文化與歷史傳承上建立夥伴關係，她期盼在百年情誼的基礎上，攜手走向更長遠的未來。

菊地正寬致詞時，先以中文自我介紹，獲得眾人掌聲。他感謝康裕成的熱情接待及2024年能登半島大地震時來自高雄的溫暖打氣。他強調，將延續林正之的志願，深化高雄與冰見的情誼。（編輯：黃世雅）1150128