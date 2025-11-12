日本出國稅擬漲3倍至台幣600元 從日本離境者均須繳納

日本媒體11日報導，日本政府計畫將國際觀光旅客稅（又稱出國稅）從現行1000日圓，提高至3000日圓以上，並利用增加的稅收處理「觀光公害」，例如交通壅塞、遊客違規行為等因過度旅遊帶來的各種問題。

自2019年起，凡是從日本出境的旅客，不論國籍或交通方式，每次都必須繳納出國稅。該筆稅款是由航空或航運公司先在票價中直接增加1000日圓的方式代收，之後再上繳給日本政府，旅客不需另外繳納。日媒報導指出，2023年度日本政府共收到約399億日圓（約台幣80億元）的出國稅。

哪些人可以免繳日本的出國稅？

根據日本政府規定，若為以下身分者，可免繳出國稅：

未滿2歲幼兒 轉機旅客（入境日本24小時內即出境者） 因天氣或其他原因在日本緊急迫降的外國旅客 自日本出國但因天候等因素又返回日本者 船員或機組人員 被強制遣返者 搭乘公務船或公務機出國者不過有日本官員擔心，調高出國稅會降低國際旅客赴日旅遊意願，因此呼籲政府應審慎評估，充分考量外國旅客與觀光業者立場。

另外，由於日本民眾出國時也同樣需繳納出國稅，為避免因此降低日本人出國旅遊意願，日本政府同步規劃配套措施，擬調降日本人申請護照手續費。依現行規定，日本公民線上申請有效期限為10年的護照時，需支付1萬5900日圓（約台幣3192元）手續費。日本政府官員透露，未來最多可能減少1萬日圓手續費。