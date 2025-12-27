日本出境稅調高3倍 日媒：明年7月起生效

日本將從2026年7月起調漲出境稅。路透社



日本媒體今日報導指出，日本政府已決定要將「出境稅」調高3倍至3000日圓，並從明年7月生效。

共同社今日報導指出，日本政府週五（12/26）在部長會議上確定，將「國際旅遊稅」從目前的1000日圓（約200元台幣）調漲為3000日圓（約602元台幣）。新費率將自明年7月生效。

「國際旅遊稅」又稱為出境稅、觀光稅，從日本出境的外國人或日本國民都須繳納。此為日本政府自2019年開始的措施。

日本政府預估，調漲國際旅遊稅後，2026財政年度的稅收收入將達到1300億日圓（約260.7億元台幣），約為前一年的2.7倍。稅收將用於資助日本觀光廳、文化廳、外務省等機構。

廣告 廣告

此外，政府也將推廣宣傳旅遊禮儀，實施車輛現行以及優化旅遊路線，減輕觀光人潮對居民生活的影響。

更多太報報導

治疆高官再度消失 習近平的「民主生活會」如何「強化忠誠」

逾50輛車追撞！日本卡車因積雪打滑釀連環車禍 多車起火1死26傷

中國制裁軍售台灣企業 美國務院強烈抗議！要求北京停止對台施壓