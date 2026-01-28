日本出境被海關攔下 一票人遇過 內行曝抽查關鍵
日本今年11月起將實施免稅新制度，旅客必須先以含稅價格購入，至退稅官網登記資料，抵達機場後才可辦理退稅，不過日本政府已開始嚴查，一名網友表示，日前從北海道新千歲機場出境時被攔下，海關人員拿著平板，要求他出示在當地購買的精品包。內行人表示，購買高單價的免稅商品很容易被抽查，目的是要確認旅客有把東西帶出去。
一名網友日前在Threads發文指出，才在新聞上看到有台灣人從日本出境，被海關攔下來檢查免稅品，沒想到他也遇到了，原PO在札幌市區買了一個二手的愛馬仕包包，結果在機場要出境時被攔下來，海關要求要看這個包包。
原PO說明當時情況，在掃描護照後，馬上有一名海關前來並拿著平板，上面列出他購買的免稅商品清單，海關點開愛馬仕包包，要求他出示商品。
貼文引發許多討論，有網友透露，這幾年很多觀光客在日本購買免稅品，事後在當地轉賣賺價差，因此才會加強稽查，「就是要確認旅客是不是真的有帶出境」。
不少網友分享自身經驗，「通常只會挑貴的精品檢查，一般東西他們不會自找麻煩」、「去年6月去跑代購也有遇到，因為我真的買很多東西」、「上次在航空公司櫃台報到，護照一刷就被攔下來了」、「前年在日本買勞力士，過海關也有被查驗，剛好戴在手上直接給他看就放行了。」
也有人表示，日本出境一直都有抽查免稅品，只要沒有違規都不會有問題，大約花費2、3分鐘而已，不影響登機。
其他人也在看
限時 7天！國聯大飯店國旅補助優惠搶先開跑 入住 101 景觀房不用 3,000 元、加碼早餐買一送一
迎接春遊旺季來臨，位於台北大巨蛋生活圈核心、坐擁台北 101 景觀的 國聯大飯店，於 1 月 28 日至 2 月 3 日限時推出「國旅補助．國聯首發」優惠住房專案，旅客透過官網預訂、於 3上報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
《日股》日圓強升 日經下跌
【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】受到日圓轉強的影響，日股28日表現不佳，早盤結束時，日經暫收53,029.97點，跌303.57點或0.57%。同時，東證收3,529.22點，也跌34.37點或0.96%，其中價值股的跌幅超過成長股的。 路透社指出，日圓兌一美元匯價一度大幅度升至152.1，並創三個月新高點，目前在152.78附近，交易員認為，日圓已出現被阻貶的交易風險。日本財務省27日表示，將繼續跟美國就匯率問題密切協商，並將採取適當的行動。 分析師指出，日圓升值太快的話，對日企的獲利來說可能不是一個好消息，所以日本股市才會較疲弱。不過，半導體類股卻是較相對抗跌，例如，東京威力科創漲1.2%，迪思科小漲0.1%，雷泰光電也漲1%左右。 知情人士透露，軟銀正在考慮，投資OpenAI的金額另外再追加最多300億美元。這筆資金將是OpenAI對外融資的一部分，累計募得的總額可能高達1,000億美元，故這家ChatGPT開發業者的估值，也可望高達8,300億美元左右。軟銀股價一度大漲4.6%，AI概念股的藤倉狂飆10%，古河電氣工業飆近11%，住友電氣工業也大漲6.5%。 最新的會議紀錄指出，時報資訊 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
教育部長喊「醫學院模式」產業＋教授兩份薪
[NOWnews今日新聞]以往大專院校與產業合作目前多是採取，技術人才、約聘等方式。教育部部長鄭英耀今（21）日表示，過去教授合作的方式是追求「小確幸」，透過研究經費部分成為教授的零用錢；近期自己要跟...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 4則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 52則留言
邱思琹男友是「路邊搭訕來的」 韓國街頭看對眼
《那些你不知道的我》找來吳念軒、傅孟柏、邱思琹等演員一同出席記者會，邱思琹和電視界大佬郭建宏的兒子郭方儒分手後，被拍到和一位韓國歐巴在一起，兩人被拍到互動相當親密，她也大方在IG曬兩人的親密照，首度聊到新男友，她透露兩人是在韓國街頭認識的。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 3則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 197則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 88則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 156則留言
民進黨北市最強母雞誕生？多數民意希望「他」披綠袍 最新民調曝光
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局年底的九合一大選，不過台北市除了已遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選尚未明。綠委王世堅、沈伯洋等人多次被點名，有望挑戰現任市長蔣萬安；而行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君同樣參選呼聲相當高。對此，《震傳媒》今（28）日公布民調，顯示王世堅對上蔣萬安差距最小，且在綠營人選方面，有逾4成台北市民希望他出戰。民視 ・ 1 小時前 ・ 32則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 22則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 507則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 11 小時前 ・ 1則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 1則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 10 小時前 ・ 18則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 174則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 177則留言