日本出境被海關攔下 一票人遇過 內行曝抽查關鍵

日本今年11月起將實施免稅新制度，旅客必須先以含稅價格購入，至退稅官網登記資料，抵達機場後才可辦理退稅，不過日本政府已開始嚴查，一名網友表示，日前從北海道新千歲機場出境時被攔下，海關人員拿著平板，要求他出示在當地購買的精品包。內行人表示，購買高單價的免稅商品很容易被抽查，目的是要確認旅客有把東西帶出去。

一名網友日前在Threads發文指出，才在新聞上看到有台灣人從日本出境，被海關攔下來檢查免稅品，沒想到他也遇到了，原PO在札幌市區買了一個二手的愛馬仕包包，結果在機場要出境時被攔下來，海關要求要看這個包包。

原PO說明當時情況，在掃描護照後，馬上有一名海關前來並拿著平板，上面列出他購買的免稅商品清單，海關點開愛馬仕包包，要求他出示商品。

貼文引發許多討論，有網友透露，這幾年很多觀光客在日本購買免稅品，事後在當地轉賣賺價差，因此才會加強稽查，「就是要確認旅客是不是真的有帶出境」。

不少網友分享自身經驗，「通常只會挑貴的精品檢查，一般東西他們不會自找麻煩」、「去年6月去跑代購也有遇到，因為我真的買很多東西」、「上次在航空公司櫃台報到，護照一刷就被攔下來了」、「前年在日本買勞力士，過海關也有被查驗，剛好戴在手上直接給他看就放行了。」

也有人表示，日本出境一直都有抽查免稅品，只要沒有違規都不會有問題，大約花費2、3分鐘而已，不影響登機。

