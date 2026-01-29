日本出境一刷護照…秒被海關攔下 內行曝關鍵：專挑1類人抽查

生活中心／朱祖儀報導

有人發現日本機場開始嚴查旅客行李。（示意圖／記者張雅筑攝影）

春節假期將至，不少人開始計畫出國旅遊，日本是許多旅客的首選目的地。但日前有網友透露，自己在札幌機場過海關要出境時，突然被攔了下來，海關人員要求查看她購買的精品包，且檢查過程特別仔細，讓她有些傻眼。文章曝光後，不少內行人指出，「高單價精品特別容易被查。」

剛掃描護照 突被海關攔下檢查

一名網友日前在Threads發文表示，先前在新聞上看到有很多人在日本機場被海關人員攔下，要求查看免稅商品，沒想到此事也發生在她身上。她當時在札幌市區買了一個二手愛馬仕包包，接著在札幌機場過海關要出境時，突然就被攔下來要求檢查。

廣告 廣告

原PO說明當下狀況，當時她剛掃描完護照，一名海關就將她攔下，先是確認姓名，接著瀏覽她在日本境內購買的所有商品，再指著愛馬仕的包包和價格，要求出示購買物品，她當下一頭霧水，只能跟著對方的指示照做。

怕旅客轉賣免稅品 日本海關抽查行李

文章曝光後，不少網友指出，「他是要確認你有把免稅品帶離境，而不是留在日本境內使用，甚至再販買圖利」、「有人買了免稅品沒有帶出國，反倒是在國內販售賺取10%的消費稅價差導致加強稽查」、「抽查從來都有，只是正常程序，只要自己沒有犯規，其實沒有問題，反正只佔耗2、3分鐘，不阻礙登機。」

也有人點出關鍵，最容易被攔查的就是高單價奢侈品，「其實只會挑貴的精品檢查，一般的東西他們不會自找麻煩」、「出境都會有機器主動掃描護照，基本上有購買高單價奢侈品，給稅務官看一下商品確實有帶出境，妳就是好旅客」、「他就是要確認你是不是真的有帶出日本，而不是退完稅偷偷轉賣，因為這種偷轉賣的太多了，他們現在會挑一些消費金額比較高的檢查。」



更多三立新聞網報導

2000元鈔票沒人收？內行揭「1行業」最愛 隱藏用途曝光：別亂花

工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人

韓國出境新規！「託運1物」慘被開行李檢查 一票人驚：之前都沒事

請旅行社代辦簽證！他回國被通知「台灣身分沒了」 原因曝光

