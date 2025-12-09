日本出外景爆意外！女星吐到胃痙攣「摔進浴缸」緊急送醫

張文綺日本工作胃痙攣。（圖／張文綺Instagram）





女星張文綺除了主持節目之外，餐飲副業也經營得有聲有色，但她日前錄製談話性節目坦言2025年其實過得相當不順遂：「我今年算是只要一出門就出事！」透露赴日本出外景時因為身體不適緊急送醫，所幸最終狀況好轉，才順利回到台灣。

張文綺在節目中提到，本來2024年計劃與父母同遊日本，但因為工作撞期無法一起去；今年剛好有工作要去日本拍攝，她心想機會來得剛好又不用錢。到當地後，她不敢吃日式便當的醃漬品，所以直接吃了生食，當下感覺身體有些怪怪的，以為只是水土不服而已。

到了凌晨1點，張文綺在飯店房內開始不停嘔吐：「跟我同寢的工作人員，他回到房間的時候發現我人在浴缸裡面（癱軟），我沒辦法拿手機跟他們聯繫」，她說自己是坐在馬桶上面跌進去浴缸的，後來等到導遊幫忙翻譯才送急診治療：「我吐到胃痙攣！」打完止吐針才好轉，且國外就醫掛號費高達新台幣1萬元，幸好公司有保保險，最後也平安返台。



