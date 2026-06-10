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日本出現新型電車癡漢！假滑手機真亂摸女生。圖／翻自@bakusai_hodo X

日本網友近日分享，出現新型電車癡漢！有癡漢假裝滑手機，但卻趁機猥褻亂摸女生，呼籲搭乘電車的女生們要注意。

假滑手機真亂摸 女生搭電車要注意

畫面可見，在上下班的尖峰時間，電車上都是人，有一名女高中生正在滑手機，而在她身旁有一名男子，也在滑手機。不過這名男子的舉動相當奇怪，看似在滑手機，但卻趁機亂摸女高中生。這位癡漢假裝因為人多擁擠，貼近女高中生，然而小指卻不平靜，故意伸出並觸碰女高中生。

日本網友分享這段影片，並呼籲女生們能多加注意這類癡漢。不少網友也驚喊，影片中的女高中生似乎「沒有知覺」，不知癡漢就在身邊。另外也有網友大罵「癡漢太噁心」、「希望給予極刑」，還有網友表示，盼這段影片能交到警方手上，對癡漢採取進一步法律行動。

日本頻出現「變種癡漢」 從肢體騷擾到精神折磨

日本前一陣子就出現「變種癡漢」，這些癡漢不再摸臀性騷等肢體接觸，取而代之的是視姦、吹氣等精神上的性騷性侵折磨。有越來越多受害人報案指出，在電車上遭癡漢緊緊盯著身體「視姦」，或者是靠近被害人在耳邊吹氣、聞嗅，或做性暗示舉動，還有癡漢在車站內緊緊跟蹤。但這些癡漢已經不像過往，會直接碰觸受害人身體，而是「隔空性侵」，滿足自己意淫性欲，卻讓被害人感到極大的精神折磨與不舒服。

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女子偶像池川葵就曾受訪表示，她先前就遇過這種「變種癡漢」，被癡漢死死盯著身體，讓她感受到相當大的壓力與不舒服。池川葵說，她的化解方法之一就是「正面對決」，如果她發現癡漢侵犯到她，她就會大聲在現場指責，讓對方感到懼怕。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



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