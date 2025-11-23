日本出現4改變「逐漸台灣化」 知情人揭原因
許多台灣人將日本列為出國旅遊首選，一名網友表示，多年後再到日本玩，發現到4大改變，包括許多商店的店員是外國人、電車上出現大聲交談的日本乘客、街道垃圾明顯增多、日本人會邊走邊吃東西，直呼「日本越來越像台灣了」，貼文曝光後，有知情網友說，少數日本人不如想像中有禮貌。
原PO近日於Dcard發文指出，上次造訪日本是2019年，時隔6年再度飛日本旅遊，這次觀察到4大變化，包括許多商店的店員是外國人、電車上出現大聲交談的日本乘客、街道垃圾明顯增多，以及日本人會邊走邊吃東西。
原PO說，日本街頭整體仍保持乾淨，沒有像台灣那樣充斥選舉廣告與帆布布條，但這次經驗讓他對印象中日本的整潔與秩序感有所落差，忍不住感嘆「日本越來越像台灣了」。
貼文曝光後，引發網友熱烈討論，有人表示2019年到日本時，也注意到這4個變化，但整體仍維持高度整潔，僅偶爾會遇到行為比較隨意的人；部分網友說，在京都或東京地鐵也曾見過醉酒上班族的舉止不當，「我覺得雖然大家說日本多乾淨、素質多好，不代表你不會遇到少數很差的日本人跟面向」、「在京都市區看過喝醉的上班族在路邊尿尿，傻眼」、「那是你自己對日本有太多偏誤，日本無禮的人超多，去搭東京地鐵看看就知道」。
也有網友建議，若想體驗較傳統的日本生活氛圍，可以前往鄉下地區，例如岡山、九州或四國，這些地方保留更多當地文化與純樸氣息，相較大都市，鄉村地區的日本風情更加濃厚，也更能感受貼近原本印象中的日本氛圍。
