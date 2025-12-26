日本前外務大臣河野太郎晉見賴清德 回憶早年訪台品嚐這水果留下美好印象

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今(26)日上午接見日本前外務大臣河野太郎，感謝日本長期以來對台灣的堅定支持，在國際場域多次重申台海和平穩定對全球安全的重要性。河野太郎指出，展望未來，期待台日在經貿、人員互訪等各領域關係持續深化，打造更緊密夥伴關係。

賴清德首先歡迎河野太郎眾議員睽違11年再次訪問台灣。他說，台灣深知和平不能寄望於侵略者的善意，實力才是和平的保證。為了展現守護國家的決心，台灣明年度的國防預算按照北約標準將超過GDP3%，預計在2030年前達到GDP5%。並規劃未來8年投入新臺幣1.25兆元的國防特別預算，打造「台灣之盾」，全面提升防衛韌性。

總統提到，在這個月初「台日數位貿易協議」已經簽署，未來臺日雙方將在數位貿易與人工智慧領域持續擴大交流，協助產業布局，增加競爭力。相信台灣作為全球人工智慧與半導體產業的樞紐，如果能和日本在材料、設備及精密製造上的優勢合作，必能創造雙贏，造福全世界。因此，總統也籲請訪團議員發揮影響力，協助推動台日簽署「經濟夥伴協定」(EPA)，並支持台灣加入CPTPP，讓台日強強聯手共同引領全球產業發展。

河野太郎眾議員表示，早在1980至1990年代間曾多次赴訪台灣工廠，對當時品嚐龍眼的美好回憶留下深刻印象。並提到，在大阪關西萬國博覽會中，台灣館以「科技世界」為主題，深受歡迎，展現台灣科技實力。

在台日觀光交流方面，河野太郎指出，2024年台灣赴日旅遊人次超過600萬，今年至11月底已突破去年總數，相當於台灣每4人中就有1人曾造訪日本；而今年至10月底日本赴台人次逾100萬，仍有相當大的成長空間。在台日投資合作上，隨著台積電於日本設廠且順利運作，台灣對日投資金額在去年超過50億美元，創下歷史新高，相信未來台灣企業對日本的投資將持續成長。

河野太郎表示，台灣與日本已簽署「台日數位貿易協議」，未來在數位經濟、人工智慧等新興領域的合作將更加深化；也感謝台灣取消對日本福島等五縣食品的輸入限制。並提到，此次來台期間也親身體驗到地震預警系統的運作。日本311大地震期間，台灣對日本的慷慨援助，日方銘記於心。事實上，台日在災害防治、應變等領域都有良好合作機制。

訪賓一行尚包括眾議員田中和德、井上信治、牧島花蓮、參議員淺尾慶一郎、藤川政人。

