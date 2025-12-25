日本前外務大臣河野太郎率團訪台 林佳龍：台日「情同家人」

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨(24)日接見日本眾議員、前外務大臣河野太郎等人。河野太郎表示，樂見台日人員交流頻繁，相信未來台日雙方在經貿領域合作將更加密切；林佳龍接見時說，台日關係密切，兩國人民「情同家人」，期盼未來深化合作，共同應對印太區域安全與經貿等領域的挑戰。

林佳龍昨日接見日本前外務大臣河野太郎、前復興大臣田中和德、前國際博覽會擔當大臣井上信治等3名日本眾議員，及參議員、前環境大臣淺尾慶一郎，雙方就區域情勢、台日各領域交流等議題交換意見。

廣告 廣告

河野太郎表示，上次訪台是2014年1月，很高興時隔11年再度訪台，聽聞去年台灣赴日本旅遊人次逾600萬，今年1月至11月已超過600萬人次，樂見台日人員交流頻繁。另外，台灣日前公告全面解除日本福島5縣食品管制，相信未來雙方在經貿領域合作將更加密切。

林佳龍致詞表示，台日關係密切，兩國人民情同家人，感謝日相高市早苗與數位前首相多次在重要國際場域強調台海和平穩定的重要性，期盼未來台日更加深化合作，共同應對印太區域安全與經貿等領域的挑戰。

林佳龍表示，高市早苗推出的17個日本成長戰略重點領域，與總統賴清德提出的五大信賴產業有許多類似之處，盼台日深化在相關領域的交流關係。

外交部說明，該訪團昨日也拜會行政院長卓榮泰、台灣日本關係協會會長蘇嘉全。日本眾議員、前數位大臣牧島花蓮，及參議員、前財務副大臣藤川政人今日將共同參與訪台行程。

【看原文連結】

更多自由時報報導

接見日前外相河野太郎 卓榮泰盼深化台日經貿科技關係

翁曉玲赴中見了誰？ 他丟出1人名：當上廈門人大的「台胞」！

高市早苗內閣對中國立場強硬 矢板明夫：日本更願意承擔國際責任

自由說新聞》台灣記者直球問爆！國台辦瞬間當機：好吧我...

