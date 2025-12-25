日本前外相河野太郎會林佳龍 談經貿多領域交流倍感親切

前外相河野太郎（左）一行人訪台，談經貿多領域交流，外交部長林佳龍倍感親切。（外交部提供）

日本在台訪團再＋1。日本前外務大臣河野太郎眾議員、前復興大臣田中和德眾議員、前國際博覽會擔當大臣井上信治眾議員、前環境大臣淺尾慶一郎參議員等人近日訪台，並於24日會見外交部長林佳龍，雙方就區域情勢、台日各領域交流等議題交換意見。

外交部今（25）日指出，林佳龍致詞時表示歡迎河野眾議員一行來訪，並說河野眾議員曾任日本外務大臣，倍感親切。台日關係密切，兩國人民情同家人。感謝高市早苗首相與數位前首相多次在重要國際場域強調台海和平穩定的重要性。期盼未來台日更加深化合作，共同應對印太區域安全與經貿等領域的挑戰。

林佳龍也表示，高市首相推出的17個日本成長戰略重點領域，與賴總統提出的五大信賴產業有許多類似之處，盼台日深化在相關領域的交流關係。

前外相、河野眾議員則回應，他上次訪台是2014年1月，很高興時隔11年再度訪台。聽聞去年台灣赴日本旅遊人次逾600萬，今年1月至11月已超過600萬人次，他樂見台日人員交流頻繁；另台灣日前公告全面解除日本福島5縣食品管制，相信未來雙方在經貿領域合作將更加密切。

外交部表示，河野一行人也於24日另拜會行政院長卓榮泰、臺灣日本關係協會會長蘇嘉全，而訪團成員的前數位大臣牧島花蓮眾議員、前財務副大臣藤川政人參議員也將於今（25）日共同參與訪台行程。

