日本前外相河野太郎睽違11年訪台 林佳龍盼簽台日EPA、助台加入CPTPP

​中日關係緊張遲未化解之際，日本前外務大臣河野太郎近日睽違11年再度來訪台灣，並於今（26）日上午前往總統府晉見總統賴清德，外交部長林家龍等人也在座陪同。林佳龍說，河野太郎此行深刻感受到台日關係持續升溫，他日前和河野太郎會晤時也說道，台日不僅是彼此最信任的夥伴，更是印太區域和平穩定的重要力量，相信台日將持續以價值為基礎，攜手站在民主陣營最前線。

賴清德今日上午於總統府接見河野太郎一行人，賴清德致詞時表示，感謝日本長期以來對台灣的堅定支持，在國際場域多次重申台海和平穩定對全球安全的重要性，而台灣也將持續強化自我防衛能力；同時，他感謝日本各界在今年台灣遭遇震災與風災時，不僅溫暖慰問、伸出援手，日本政府更提供「水位監測設備」；他也期盼河野太郎及訪團成員，能進一步協助推動台日簽署經濟夥伴協定（EPA）及支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），讓台日攜手引領全球產業發展。

廣告 廣告

河野太郎致詞時則說，很高興睽違11年後再次訪台，他曾在1980至1990年代間多次赴訪台灣工廠，對當時在台灣品嚐龍眼的美好回憶留下深刻印象；而在今年大阪關西萬國博覽會中，台灣館以「科技世界」為主題，深受歡迎，展現台灣科技實力。他也談及台日觀光交流及投資合作，並再度提到311大地震期間，台灣的援助讓日本銘記於心；展望未來，橫濱將於2027年舉行國際園藝博覽會，期盼台灣踴躍參展，也期待台日在經貿、人員互訪等各領域關係持續深化，打造更緊密夥伴關係。

林佳龍：台日是彼此最信任夥伴，盼洽簽EPA、支持入CPTPP

林佳龍今日下午透過臉書表示，上午陪同林佳龍接見河野太郎所率訪團前，他24日也在外交部親自接見訪團一行，很高興能和河野太郎、前數位大臣牧島花蓮、前財務副大臣藤川政人等日本參眾議院重量級國會議員齊聚一堂，深入交流區域局勢與台日雙邊合作。河野太郎此行睽違11年再度訪問台灣，深刻感受到台日關係持續升溫，今年台灣赴日旅遊人次再創高峰，可知兩國人民的互動非常頻繁與熱絡，衛福部日前也將福島等5縣食品回歸常態管制，雙邊的信任基礎更加堅實。

林佳龍說，24日與河野太郎等人交流會晤期間，他也向訪團說明，台日不僅是彼此最信任的夥伴，更是印太區域和平穩定的重要力量。尤其日本首相高市早苗提出的17項成長戰略，與賴清德推動的「五大信賴產業」策略高度契合，無論是半導體、人工智慧（AI）、軍工、通訊或綠能，都是台日未來可以共同深耕的合作領域。

林佳龍提到，雙方也談及台日美三邊合作的重要性，在美日中三邊關係日益複雜的當下，台日美在價值、經濟與安全上的協作格外關鍵；除了維繫民主供應鏈，也必須共同面對「紅色供應鏈」的系統性挑戰。最近台日正式簽署數位貿易協議，在數位經濟與AI領域的合作將更上一層樓，他也呼籲河野太郎等人，持續推動簽署台日EPA，並支持台灣加入CPTPP，讓雙邊關係更深化，也一同引領全球產業重組與戰略合作新方向。

林佳龍也說，相信台日將持續以民主、自由與人權的價值為基礎，攜手站在民主陣營最前線，為印太區域的穩定，與全球的共同繁榮努力，「再過幾天就要迎接2026年，感謝這一年來每一位來訪的日本政要好友，謝謝你們長期為台日友好奔走，也讓『台日友誼』成為我們最堅實的力量。」

更多風傳媒報導

