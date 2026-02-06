日本前大使垂秀夫遭爆雙重生活 與中國女子往來密切

（中央社記者戴雅真東京6日專電）日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發日中關係緊繃之際，持續在媒體曝光、被視為對中強硬派、有「中國最害怕的男人」之稱的前駐中國大使垂秀夫，遭週刊爆料在有妻兒情況下，長期與一名中國出身女性往來密切，引發國安與外交機密的風險質疑。

日本週刊「News Postseven」今天報導，週刊去年12月與今年1月跟拍垂秀夫發現，他多次前往中國出身A小姐與其子女居住的東京某公寓過週末，不僅一同進出，還留宿過夜。不過，他與A小姐及孩子出門時，會刻意不交談、假裝不認識，顯示對於關係曝光抱持高度警戒。

根據週刊調查，垂秀夫疑似自現役外交官時代起便維持「雙重生活」，媒體取得兩張早年合照，有垂秀夫與A小姐及一名幼童在飯店房間內，以及3人並肩在戶外長椅上的合影，氣氛親密自然。照片中的幼童，與現今A小姐的孩子長相相似，若照片屬實，依孩童年齡推算，可能拍攝於數年至10年前，顯示兩人往來時間可能是垂秀夫還在中國擔任外交官時期。

A小姐面對週刊採訪時，否認兩人交往，稱「只是普通朋友」，但表示飯店房間照片拍攝時「丈夫也在現場」，並稱丈夫是中國人，等同承認照片真實性。然而週刊追蹤顯示，目前實際出入該公寓的男性僅有垂秀夫一人，沒有看到所謂的「中國籍丈夫」。

垂秀夫畢業於京都大學法學部，1985年進入外務省，曾赴中國南京大學留學，歷經1989年天安門事件後派駐北京，40年來幾乎全數職涯投入對中外交，以對中強硬派外交官聞名。他歷任香港領事、中國公使，並於2020年9月至2023年12月擔任駐中國特命全權大使。

2023年8月，福島第一核電廠處理水排海後，中國以「將核污染風險轉嫁給周邊國家與國際社會」為由，停止進口日本水產品，垂秀夫強硬回擊「這是毫無科學根據的措施，無法接受」，因此被形容為「中國最警戒的外交官」。

他本人在著作「日中外交秘錄」中回憶，自己擔任一等書記官時，會透過經營中國人脈取得內部資訊與文件。正因如此，中國當局對他的動向高度戒備。他出任駐中國大使後，中國單局進一步加強監控。2021年春節期間，北京國安單位甚至在日本大使館附近餐廳設置監視與竊聽設備，偷錄他的餐敘內容，還要求店員簽下保密切結書，這段過往被垂秀夫本人在「文藝春秋」中披露。

儘管目前已退休，掌握大量日中外交機密的垂秀夫，仍依日本「國家公務員法」第100條，負有終身守秘義務。反觀中國「國家情報法」則明定，不論身處國內或海外，中國公民皆有義務配合國家情報活動。即便A小姐本人沒有直接受到相關規範，只要中國方面要求她配合，也難以拒絕。

曾任外務省經濟局長與駐澳洲大使的外交評論家山上信吾指出，外交官與駐在國女性建立親密關係，在美英等友好國家，與在中俄這類所謂「潛在敵對國」，標準完全不同。對於敵對國家的女性，首先就必須警惕「美人計」。即使該女性本身與情報機構無關，只要對方國家知道這層關係，就可能介入並嘗試取得情報。

他強調，男女交往本來就必須極度謹慎，這是在外交官受訓就會被教導的基本常識，因為這直接牽涉國家安全。

報導稱，若相關單位早已掌握垂秀夫自擔任外交官時代便與中國出身女性往來，卻選擇放任不管，屬重大失職；若完全不知情，則暴露日本國安與外交危機管理體制存在嚴重缺陷。

週刊詢問外務省與首相官邸，外務省表示「無法回答」；內閣官房內閣總官室表示，「對已離職人員不予評論」。垂秀夫則透過律師回應，強調自己目前為「完全受隱私保護的私人（民間人）身分」，並主張他的社會活動與意見發表，與私生活層面的女性關係毫無關聯，並批評相關報導侵害隱私。（編輯：陳慧萍）1150206