日本前女團成員突宣布離異！婚姻僅維持1年多

高山一實、Fukura P離婚。（圖／IG@takayama.kazumi official、X@ふくらP(QuizKnock)）

日本偶像女子團體「乃木坂46」前成員高山一實，今(27日)無預警官宣和YTR「QuizKnock」成員Fukura P（福良拳）離異，結束1年多的短命婚。

高山一實、Fukura P各自在社群發布離婚聲明，證實兩人情逝。聲明中提到：「在夫妻雙方反覆且正向地溝通討論後，我們決定解除婚姻關係，特此向大家報告。明明在結婚時收到了大家溫暖的祝福，卻迎來這樣的結果，對此我們由衷致上歉意。」

談及未來規劃，他們將用誠懇態度投入事業，希望大家能繼續應援。最後，兩人表示本來預計29日公布離婚，因故提前公開，「對於事前已告知發表日期的相關單位與各位人士，在此再次致上歉意。」

高山一實、Fukura P離婚聲明。（圖／X@ふくらP(QuizKnock)）

回顧高山一實、Fukura P的感情始末，高山一實曾公開表示自己是YTR「QuizKnock」粉絲，特別喜歡的成員正是Fukura P，兩人曾多次在節目上合作，經由朋友牽線逐漸熱絡；2021年11月，高山一實於「乃木坂46」畢業後，兩人正式交往，並在2024年7月7日宣布結婚。

沒想到這段備受祝福的婚姻，卻在1年多後瓦解，走上各自的道路，令網友惋惜，留言感嘆：「婚姻關係解除真的很遺憾。」、「當事人不得不公開這麼私人的事情，一定很難受。祝福大家都能幸福！」、「雖然時間不長，但兩個人一起築起的時光一定是有意義的。」

