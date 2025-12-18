日本前女團正妹砸百萬整形！曬對比照 網驚：完全變了一個人

榊美優公布整容前後對比照引發熱議。翻攝自榊美優X



日本偶像女團STU48前成員榊美優，轉做美妝網紅。日前她在X大方公開自己整形前後的對比照，引起網友熱烈討論，許多人認為整得非常成功，直呼「她現在看起來完全就是變了一個人」。

榊美優曾透露，當年剛加入STU48時，身高152公分、體重42公斤被要求減肥，卻因此患上厭食症，一度瘦到只剩36公斤，也曾在便利商店狂買4000日圓暴食，令粉絲對她的健康情況感到憂慮。

榊美優整形前的模樣。翻攝自榊美優X

榊美優透露自己做了隆鼻等手術。翻攝自榊美優X

現在23歲的她，對於飲食有了不同看法，戒除不合理的習慣像是嚴格限制碳水化合物與鹽的攝取，也改掉了節食、暴食再節食、暴食的循環，目前體重約在38公斤。

除此之外，榊美優砸了約600萬日圓（約121萬元台幣）整形，項目包括隆鼻、去除眼袋、下巴拉提、臉部部分抽脂等，同時戒掉咬牙和抿嘴的習慣，讓臉型變窄，也更為精緻、緊實。

榊美優當偶像時期的模樣。翻攝自榊美優X

榊美優覺得整容後更有自信了。翻攝自榊美優X

她坦言，一開始只是想變得更可愛，「這樣就可以在偶像團體裡受到歡迎」，但後來意識到，整形不應該是為了取悅別人，而是取悅自己，覺得自己比5年前更有自信，對外在評價也沒那麼在意了。

網友見了她前後對比照，紛紛留言「變得好可愛哦，不僅是女性，男性也值得參考」、「判若兩人，整得很成功」、「你不僅注重外表，也致力於提升心理健康，這點讓我非常敬佩」。

