日本前官員訪台喊「維護台海和平是國際共識」 中國外交部急跳腳回一句話

日本前內閣官房長官、現任自民黨眾議員加藤勝信近日首次組團訪問台灣，除了晉見總統賴清德，也會見外交部長林佳龍，雙方就區域情勢、經濟安全韌性、台日各項交流交換意見，加藤勝信提及維護台海和平穩定已是國際共識。中國外交部今（16）日跳腳批評，堅決反對建交國與「台灣當局」進行任何官方往來，並指稱日方最應該做的是「撤回」日本首相高市早苗「涉台錯誤言論」。

中國外交部發言人郭嘉昆今日於例行記者會中，被《日本電視網》記者問到，有關加藤勝信訪問台灣並於賴清德會談，賴清德感謝高市早苗持續表達重視台海和平穩定的立場，中方有何評論？郭嘉昆回應，「台灣是中國的一個省，沒有什麼總統」，中國堅決反對建交國與台灣當局進行任何形式的官方往來，「我們敦促日方切實恪守一個中國原則，不要向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。我們也要強調，現在日方最應該做的是撤回高市涉台錯誤言論。」

不過，我國外交部昨日發布新聞稿說明，加藤勝信為首次訪台，曾任前首相菅義偉內閣官房長官、厚生勞動大臣及財務大臣等要職，為日本政界重鎮，深具影響力。而依照總統府新聞稿轉述，加藤勝信在晉見賴清德期間表示，去年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議期間，高市早苗曾與台灣領袖代表林信義就經濟、防災等領域的合作進行交流；台日不僅共享基本價值，更是彼此在困難時相互扶持的重要夥伴，民調也顯示雙方對彼此好感度處於高點，期盼未來繼續維持友好關係。

另一方面，林佳龍昨日也透過臉書發文表示，熱烈歡迎加藤勝信，及自民黨眾議員西銘恒三郎、福原淳嗣來訪，他也陪同3人前往總統府晉見賴清德。賴清德特別感謝加藤勝信，在新冠疫情擔任內閣官房長期間，積極推動日本政府無償提供我國疫苗，台灣人民始終銘感於心；而他和加藤勝信等人會晤期間，則台海安全與雙邊經濟議題深入交流。

林佳龍指出，台灣與日本同樣身處第一島鏈關鍵位置，面對「紅色供應鏈」系統性挑戰，台灣、日本與美國，在價值、經濟與安全上的協作，將成為守護民主供應鏈的重要支柱。而在經濟安全與國家戰略上，台日更是彼此重要夥伴，他期待加藤勝信等人返國後，能協助促成台日雙邊推進自由貿易協定（FTA）與經濟夥伴協定（EPA），讓台日合作從半導體、高科技、資通訊、綠能延伸到更多領域，並包含加藤勝信特別提及、想推廣家鄉岡山的農產，也有機會更順利走進台灣市場。

林佳龍續指，台灣作為全球民主供應鏈的關鍵角色，持續積極爭取儘早加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及各區域經貿合作機制，也期待日本支持，並敦促助台灣入會。此外，高市早苗推出的「17個日本成長戰略重點領域」，與賴清德提出的「五大信賴產業」有許多雷同之處，也期盼台日持續深化相關領域的交流合作關係。

林佳龍轉述，加藤勝信也分享看法，認為維護台海和平穩定已是國際共識，並提到台灣2025年訪日觀光人次創新高，日本來台旅遊人次也正逐步回到疫情前水準；加藤勝信還幽默地說，這次自己來訪也算為訪台人次「+1」，也讓會晤氣氛更加熱絡。林佳龍也說，期許台日情誼持續穩固、合作持續深化；明年將在橫濱登場的園藝博覽會，相信會為兩國帶來更多互動。

外交部補充，加藤勝信致詞時還提到，台日互為共享普世價值的重要夥伴，感謝台灣在311東日本大地震及熊本大地震後對日本伸出援手，並於新冠疫情期間提供日本口罩、血氧儀及製氧機等醫療物資，可謂患難見真情。林佳龍則再次感謝加藤勝信協助推動贈我疫苗幫助台灣對抗新冠疫情，我國人至今銘感於心，同時對日本政府多次在重要國際場域強調台海和平穩定的重要性表達由衷謝忱。

