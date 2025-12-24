日本前法務大臣訪台獲跨黨派迎接 林佳龍曝他一再強調這句：盼在第三國合作

​日本國會17日休會，儘管日本首相高市早苗就「台灣有事」假設性情境具體答辯，掀起的中日緊張風波遲未化解，但執政的自民黨參眾兩院多名議員仍接連組團訪問台灣。外交部長林佳龍今（24）日透露，昨日在總統府、外交部2度與日本前法務大臣鈴木馨祐深入交流，鈴木馨祐一再強調，「台日是命運共同體，台灣有事就是日本有事，絕不不容許台灣有事，也絕不容許以武力改變現狀」。

鈴木馨祐偕同同為現任日本眾議員的前首相補佐官長島昭久、前法務大臣政務官神田潤一於22日訪台，期間晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，並拜會前總統蔡英文、國安會秘書長吳釗燮、監察院副院長李鴻鈞、林佳龍、國防部長顧立雄、台北市長蔣萬安與立法院前院長王金平，並與台日關係協會長蘇嘉全等人晤敘，就台日關係、區域情勢、經濟安全及經貿發展等議題交換意見，今日返程。

廣告 廣告

外交部今日透過新聞稿轉述，鈴木馨祐等人昨日赴外交部與林佳龍會晤時表示，台海情勢是區域安全最重要課題，「台灣無事，則日本無事，亦即區域無事」，欣見維護台海和平穩定，已成為國際民主陣營共同利益，今後將持續協助台灣擴大國際參與，與理念相近國家共同努力為區域和平與穩定做出貢獻，同時也指出台日深化實質經貿合作，加強經濟安全韌性至關重要。

區域情勢、經濟韌性都談了 林佳龍：盼台日洽簽EPA

林佳龍今日則透過臉書發文表示，此刻正值日本國會休會期間，多名重量級國會議員接續訪台，展現日本國會強勁的挺台力道；昨天上午他陪同賴清德接見鈴木馨祐一行人，下午再於外交部與鈴木馨祐等人深入會晤。而如此支持台灣的國際友人來訪，台灣也以最高的熱情、跨黨派的誠摯歡迎。

林佳龍半開玩笑道，鈴木馨祐此行停留時間雖短，見到的人卻特別多，彰顯積極促進台日交流的決心，期待下次能多留幾天，放慢腳步，好好體驗台灣的風土人情。而他也藉此次機會，向鈴木馨祐及隨行的長島昭久、神田潤一等人，說明台灣當前外交政策，並以甫公布的《美國國家安全戰略》（National Security Strategy）為例，指出台灣在第一島鏈上的關鍵戰略地位。

林佳龍說，期待未來能與美國、日本、歐洲等理念相近夥伴，善用全球合作暨訓練架構（GCTF）平台，在第三國共同推展合作，讓台灣得以分享對抗灰色地帶威脅、假訊息，及強化資訊安全實務經驗。而在經濟合作方面，他也說明台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的重要性，以及對日本與其他成員國的效益，同時期待台日進一步洽簽「台日經濟夥伴協定」（EPA），透過深化經貿交流與產業鏈連結，強化彼此的經濟韌性。

林佳龍也說，日本友人接續來台，再次見證台日情誼的深厚與堅實。台灣與日本不僅有歷史連結，更重要的是全體國人，透過國民外交與日常互動，一點一滴累積起彼此的信任與友誼，「謝謝每一位國人，你們都是外交部最強的神隊友！」

更多風傳媒報導

