日本前法務大臣訪台！重申「台灣有事論」
[NOWnews今日新聞] 外交部長林佳龍昨（23）日上午陪同總統賴清德接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員等一行，並於外交部與訪團深入會晤。林佳龍表示，日本多位重量級國會議員在國會休會期間接續訪台，展現日本國會對台灣的堅定支持，鈴木馨祐亦重申「台日是命運共同體」、「台灣有事就是日本有事」。林佳龍強調，台灣將持續深化台日在安全與經濟領域的合作，並期待透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）推動第三國合作、穩健推進台日經濟夥伴協定（EPA）。
林佳龍表示，正值日本國會休會期間，多位重量級國會議員接續訪台，展現日本國會強勁的挺台力道。他也透露，兩次交流中，鈴木馨祐一再強調「台日是命運共同體」，「台灣有事就是日本有事」，「絕不容許台灣有事，也絕不容許以武力改變現狀」。林佳龍並向鈴木議員及隨行的長島昭久、神田潤一等眾議員說明台灣當前外交政策，並以近期公布的《美國國家安全戰略》為例，指出台灣在第一島鏈上的關鍵戰略地位。
林佳龍表示，期待未來台灣能與美國、日本、歐洲等理念相近夥伴，善用「全球合作暨訓練架構」（GCTF）平台，在第三國共同推展合作，讓台灣得以分享對抗灰色地帶威脅、假訊息，以及強化資訊安全的實務經驗。在經濟合作方面，他也向訪團說明台灣加入 CPTPP 的重要性，以及這對日本與其他成員國所帶來的效益；同時期待台日進一步洽簽「台日經濟夥伴協定」（EPA），透過深化經貿交流與產業鏈連結，強化彼此的經濟韌性。
林佳龍說，像鈴木馨祐這樣支持台灣的國際友人來訪，外交部也以最高的熱情、跨黨派誠摯歡迎訪團。林佳龍半開玩笑地跟鈴木馨祐說，此行議員停留時間雖短，但見到的人卻特別多，彰顯他積極促進兩國交流的決心，期待下次能多留幾天，放慢腳步，好好體驗台灣的風土人情。
「日本友人接續來台，再次見證台日情誼的深厚與堅實。」林佳龍強調，台灣與日本不僅有歷史連結，更重要的是全體國人透過國民外交與日常互動，一點一滴累積起彼此的信任與友誼。他也感謝每一位國人，並表示台灣國人都是外交部最強的「神隊友」。
