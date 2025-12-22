日本前法務大臣訪臺 深化兩國實質合作

記者吳典叡／臺北報導

日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員一行3人，於今（22）日起至24日訪臺交流，外交部指出，訪團在臺期間將晉見總統賴清德，並與多位政府首長晤敘，就臺日關係、經貿發展等共同關切議題交換意見。

鈴木馨祐眾議員偕前首相補佐官長島昭久眾議員及前法務大臣政務官神田潤一眾議員一行共3人，於今日起至24日來訪，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，此次為鈴木前法務大臣卸任後首次組團訪臺，訪團在臺期間將晉見賴總統及副總統蕭美琴，拜會前總統蔡英文、國家安全會議秘書長吳釗燮、監察院副院長李鴻鈞、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、臺北市長蔣萬安與立法院前院長王金平，並與臺灣日本關係協會會長蘇嘉全等人晤敘，就臺日關係、區域情勢、經濟安全及經貿發展等共同關切議題交換意見。

外交部說，鈴木眾議員歷任法務大臣、外務副大臣、財務副大臣及自民黨青年局長等黨政要職，熟稔日本外交及區域安全政策，長年致力助我提升臺日關係，於法務大臣任內修改省令（行政命令），我國數萬旅日國人自今年5月26日起得在日本戶籍資料登記「臺灣」，進一步保障我國僑民在日本的應有權益。

外交部強調，臺灣與日本共享自由、民主、人權及法治等普世價值，彼此為重要夥伴及珍貴友人，鈴木眾議員此次率團訪臺將有助深化兩國間各領域實質合作，建構更緊密堅韌的臺日友好關係。