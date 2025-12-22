日本前聯合國顧問爆「中共美人計」秘辛，安倍晉三曾被誤認「好男色」。圖／內閣府YT

台灣網友近日紛紛轉傳一段於今年5月間、日本駐聯合國前經濟社會理事顧問「大野寬文」，接受網路節目訪談的片段，片段中大野談到親身經歷「中共美人計」的經驗談，更坦承當下一瞬間宛如被灌迷湯。另外日本已故首相安倍晉三，也曾經遇過中共美人計，更一度被中共誤認他是「好男色」。

大野寬文在節目中說，自己就曾經遇過中共美人計。大野表示，當時他很喜歡一名女演員，有天他回到飯店房間，一打開門，竟然就看到一名女子躺在床上，而那名女子完全神似他喜歡的那位女演員。大野說，瞬間他的確很像被灌迷湯，但他也強調，自己之前就有聽過類似案例，長官也有特別交代他們要小心，所以大野直呼：「我知道這甜蜜陷阱一限下去，你就會終身變成奴隸！」他表示自己不想當奴隸，當然就斷然拒絕這道「甜點」。

大野也諷刺地說，其實中共「很用心」，把他的喜好背景都調查好了，可能他無意間跟別人聊到他喜歡「某女優」，結果就真的派來一名長得跟這名女優很像的女生，而且日文還很流利，讓他當下真的有「本尊女優來了」的錯覺。

另外日本《現代週刊》在2022年10月曾刊出一篇報導，當時安倍晉三已經遭到刺殺身亡，不過與安倍有交情的大王製紙前會長井川意高就「爆料」，他稱當年中共也曾經想用美人計，對安倍設下陷阱，不過中共發現，安倍多次推掉「正妹邀約」，因此中共就認定，安倍不喜歡美女。

井川說，有次安倍與前首相小泉純一郎到中國訪問，會後各自回到中國安排的房間休息，結果小泉一打開房門，裡面站著一排正妹。但安倍的房間就不一樣了，當安倍一打開門，裡面站著一堆宛如韓系偶像的美男子，事後安倍忍不住對朋友們「抱怨」說：「中共可能以為我都好男色！」



