日本前記者中山站衝第一線救人 徒手止血陷染愛滋風險

曾任日本電視台社會線記者的作家木下黃太19日在台北捷運中山站外目睹張文（27歲）持刀砍人，當下立即投入救援行動，只是事後傳出其中一名受害者為HIV感染者，木下黃太因救援過程中手部結痂脫落，傷口直接接觸患者血液，引發血液暴露風險疑慮。

日本作家木下黃太因參與救援面臨感染愛滋病風險。（圖／翻攝自 @KinositaKouta ）

這起隨機攻擊事件發生於19日傍晚5時許，張男在台北車站M7出口附近發動攻擊，點燃煤油彈並投擲煙霧彈，隨後轉往捷運中山站外，再度丟擲煙霧彈於南西商圈無差別砍殺路人，最後於某棟百貨墜樓身亡，整起事件釀成4死11傷慘劇。

日本作家木下黃太當時正好在現場目擊張文持刀傷人，他見一位騎士被砍傷倒在路上，立即上前救援，但手上沒有專業工具，只好徒手止血。事後他用手機紀錄當時狀況，並悲傷感嘆「無能為力」。

27歲張文在捷運台北車站與捷運中山站展開隨機殺人。（圖／翻攝畫面）

然而，據醫院及衛生局掌握，該起事件其中一名遭襲擊受傷之民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者，衛生福利部石崇良表示，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液觸到傷口或黏膜之民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與台北市衛生局共同協助受影響民眾。

根據《TVBS》報導，木下黃太在救援過程中，手部原本的結痂脫落，造成傷口直接接觸到患者血液，目前已依照衛福部要求前往醫院檢查並領取預防性藥物。木下黃太預計今天返回日本京都，之後會到醫院做更詳細檢查，面對感染風險，他表示會冷靜面對。

