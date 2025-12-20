日本前記者目睹張文砍人秒衝救援「徒手止血」竟陷愛滋風險現況曝

社會中心／台北報導

張文砍人事件發生當下，日本前記者木下黄太剛好在現場。（圖／翻攝自X@KinositaKouta）

19日北捷與中山商圈發生隨機攻擊，嫌犯張文（27歲）縱火持刀造成慘劇。案發過程中，一名日籍作家木下黃太見狀，現場徒手為傷者止血，但事後因其中一名傷者為HIV感染者，引發血液暴露風險疑慮，疾管署緊急啟動公費預防投藥專案。據了解，針對突遇無差別攻擊和面臨愛滋病毒的風險，木下黃太除強調自己當下只是想救人，而自己也已配合領藥並預計21日返日複檢，目前心情平穩。

回顧這起恐怖案件，張男於19日傍晚5時許，台北車站M7出口附近發動攻擊，先點燃煤油彈並投擲煙霧彈，更砍殺試圖阻止其行徑的一名余姓男子。隨後，張男轉往捷運中山站外，再度丟擲煙霧彈並於南西商圈無差別砍殺路人，最後於某棟百貨墜樓身亡。

在張文於中山站攻擊時，曾任日本電視台社會線記者的木下黄太恰好在現場，目睹這一切的他趕緊投入救援，當見到一位騎士被砍傷倒在路上，木下黄太隨即上前幫忙，但身上沒有專業工具，只好試著徒手止血，但「血怎樣都止不住」，讓他感到無比心痛。事後，木下黄太用手機紀錄當時的狀況，並發文感嘆，在沒有任何裝備、沒有專業器材的情況下，難以拯救他人的生命，「在台北遭遇恐怖攻擊。無能為力」。

木下黄太想為受傷的騎士止血，奈何身上沒有專業工具、最終無果。（圖／翻攝自X@KinositaKouta）

隨後，該起事件傳出其中一名受害者為列管之HIV（愛滋病毒）感染者。衛福部長石崇良與疾管署長羅一鈞昨日緊急召開記者會說明，該民眾雖為穩定服藥、病毒量檢測不到的感染者，傳染風險極低，但考量現場有兇器接觸與血液噴濺，仍存在暴露風險。疾管署已正式成立專案，提供案發現場接觸到血液的民眾諮詢與公費預防性投藥。

根據《TVBS》報導，曾參與救援的木下黄太表示，救援過程中他手部原本的結痂脫落，造成傷口直接接觸到患者血液。目前他已依照衛福部要求前往醫院檢查並領取預防性藥物。此外，木下黄太預計於今（21）日返回日本京都，他表示回到日本後，會再次進行詳細健檢，目前心態平穩，僅表示「接觸血液就有可能感染」是客觀事實，自己會冷靜面對。

