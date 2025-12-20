日本前記者驚睹隨機砍人！雙手急救染紅 哽咽自責無法止血

日本記者木下黃太經過中山站現場，提到他想救人卻深感無力的過程。翻攝X



台北捷運中山站昨（12/19）發生隨機砍人事件，一名擔任保全的男子騎機車中刀倒地，曾任職於日本電視台的前記者木下黃太剛好路過誠品南西店，不顧自身安危衝上前幫忙急救，雙手沾滿血跡，卻仍無法止血，看著被害人逐漸失去意識，讓他忍不住哽咽自責。

木下黃太昨在X平台發布影片，並表示自己當時從誠品書店走出來，發現周遭煙霧瀰漫，一名男子持刀衝進大樓，2名男子倒在路上，其中一名機車騎士血流如注，倒在機車旁邊。

木下指出，當下他立刻上前徒手按壓傷口試圖止血，然而就算雙手已經被染紅，鮮血仍不斷流出，「我沒有急救工具，只能用手按住，但傷口仍不斷冒出血來」，眼看傷者逐漸失去意識，深感無力的木下一度哽咽。

台灣網友看了貼文，紛紛在底下留言打氣「謝謝你幫助受傷的人」、「感謝你展現奮不顧身的勇氣」、「謝謝你的幫忙，能做的都做了，請不要太自責，請一定要好好照顧自己」、「感謝你幫他做最後的急救」、「謝謝您的幫忙，大家都盡力了」、「非常謝謝您的見義勇為，希望您也照顧自己的身心」。

