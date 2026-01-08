日本前首相菅直人罹失智症 任內發生311大地震全忘光

曾經在2011年日本311大地震時期擔任日本首相的菅直人，經家人證實罹患失智症，311大地震的事，已經「全部忘光光」。

日本媒體報導，2011年，日本發生311大地震時，當時的日本首相菅直人，經家人證實，已經罹患失智症，菅直人現在日常生活，需要他人全面協助，已經無法自理。

報導引述菅直人的妻子菅伸子的說法指出，菅直人去年7月1日腳踝骨折住院，之後被認定已經罹患失智症。菅直人在2023年底，宣布退出日本政壇。

菅伸子還說，今年是日本311大地震發生15周年，他們收到許多媒體的約訪，不過菅直人已經什麼都不記得了。

菅直人曾經擔任日本民主黨黨魁，民主黨2009年首度執政，菅直人在2010年6月，擔任日本第94任首相，任內的2011年3月11日，日本發生大地震，同年8月26日，菅直人辭去民主黨黨魁職務，也結束15個月的首相生涯。菅直人現年79歲。