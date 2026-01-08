日本前首相菅直人罹患失智症 妻坦言：他已不記得311大地震

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

現年79歲的日本政治人物菅直人，於2010年6月至2011年9月擔任首相，任職期間經歷311東日本大地震。日媒近日報導指出，菅直人罹患失智症，日常生活起居需他人全面協助，甚至已不記得震災時所做的決策。

日本前首相菅直人妻子菅伸子透露，丈夫已被診斷罹患失智症，被判定為「介護3級」，日常生活需要他人全面照料。（圖／翻攝菅直人 前衆議院議員 X）

近日日本政壇傳出前首相菅直人罹患失智症的消息，根據日媒《Smart FLASH》報導，日法合資電視台France 10記者及川健二指出，他於2023年12月最後一次與菅直人見面時，對方仍神采奕奕。及川於本月4日再度拜訪菅直人住處，與其妻子菅伸子交談期間，原本在房內休息的菅直人曾短暫現身。

廣告 廣告

及川指出，雖然菅直人拄著拐杖，但神情與外表和上次會面時沒有太大的差別，看起來很健康。菅直人穿著睡衣，但頭髮梳得一絲不苟，鬍子也刮得乾乾淨淨，臉上始終帶著笑容。及川與菅直人會面約15分鐘，雖然菅直人語速較緩慢，但語氣清楚，並未察覺明顯異常。不過，當菅直人談及1974年的事情時，語氣卻像是最近發生的一樣。

菅直人回房後，菅伸子透露，丈夫已被診斷罹患失智症，被醫生判定為「介護3級」，日常生活需要他人全面照料，認知功能也逐漸下降。菅伸子坦言，過去一直協助丈夫處理政治事務，如今必須全心照顧他，「今年是東日本大地震15週年，我收到了很多採訪邀請，但菅直人已經什麼都不記得了」。

菅直人曾任民主黨代表，並於2010年6月至2011年9月擔任日本第94任首相，任內2011年3月11日發生東日本大地震，同年8月辭去民主黨代表職務，結束15個月的首相生涯。菅直人於2023年正式退出政壇，在家人的陪伴下度過晚年時光。

更多FTNN新聞網報導

高市早苗外交首秀滿場飛舞！流利英文演說獲讚 親吻她手的人大有來頭

高市早苗新內閣名單公布！ 10人首次入閣、女性閣員僅有2位

習近平贈禮清單曝光 李在明收「電動單車、蘋果、還有彭麗媛演唱專輯」

