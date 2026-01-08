日本前首相菅直人驚傳罹患失智症 執政發生311強震「全忘光」

曾於2011年日本311地震期間，擔任首相的日本前民主黨黨魁菅直人，證實罹患失智症，他的妻子對外證實，菅直人日常生活已需要他人協助，但強調他目前生活平穩、情緒安定。

日本前首相菅直人。（圖／翻攝NNN）

日媒《FLASH》報導，4日下午，記者造訪位於東京菅直人自宅，其妻菅伸子接待時以略帶玩笑的語氣形容丈夫現況，「菅現在啊，是進入『涅槃』的狀態了。」菅伸子表示，丈夫雖行動需拐杖，但精神狀況平穩，稍後，正在屋內休息的菅直人也短暫現身，面帶笑容加入喝茶時間，主動說道，「我也想喝點。」

談到過往政治生涯時，菅直人仍能清楚回憶部分往事，他提及已故婦女運動先驅市川房枝時，語氣自豪地說，「我是1974年推舉市川老師的，她當時已經81歲了，卻做到87歲，厲害吧？」

不過，菅伸子透露，菅直人已被認定為需「要介護3級」，並在2025年7月1日因腳踝骨折住院治療，她感嘆，過去她輔佐丈夫政治，如今必須面對照護現實，「以前是幫他做政治相關的事，接下來就要專心照顧他了。」

由於今年正逢311大地震15週年，外界對菅直人的訪問邀約不斷，對此，菅伸子坦言感到為難，「很多採訪邀請，但他已經什麼都記不得了，這點讓人很困擾。」

現年79歲的菅直人曾任民主黨黨魁，民主黨於2009年首度執政，他在2010年6月擔任日本第94任首相，於任內2011年3月11日發生東日本大地震，當時他強硬要求東京電力留守福島、阻止全面撤離，成為其政治生涯最具爭議事件之一，並於同年8月26日辭去民主黨代表職務，結束15個月的首相生涯。

