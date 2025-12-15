日本前首相鳩山由紀夫曾為南京大屠殺道歉，並未如網傳所稱下跪

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「前日本首相鳩山由紀夫為南京大屠殺道歉下跪」？

鳩山由紀夫曾為南京大屠殺道歉，但未下跪

發佈：2025-12-15

報告編號：3937

記者：許雲凱、責任編輯：陳培煌

近期網路流傳影片，聲稱日本前首相鳩山由紀夫為南京大屠殺下跪道歉。經查證，鳩山由紀夫曾為南京大屠殺道歉，但未下跪；網傳下跪畫面實為鳩山訪問韓國首爾時，在西大門刑務所抗日紀念碑前，為韓國抗日人士致歉，與南京大屠殺無關。



一、日本前首相鳩山由紀夫卸任後，曾於2013年1月17日訪問位於中國南京市的南京大屠殺紀念館。鳩山當時表示「為當年日本兵犯下罪行表示歉意」，並在紀念碑前雙手合十默哀，但沒有下跪舉動。



二、網傳下跪畫面為鳩山由紀夫2015年8月12日訪問韓國首爾，在西大門刑務所的抗日紀念碑前下跪，他是為韓國的抗日人士遭受苦難致歉，與南京大屠殺無關。



三、「鳩山由紀夫為南京大屠殺下跪」傳言至少2021年就在中國社群出現，且會伴隨相關時事重新流傳。高市早苗發表「台灣有事」言論，網傳影片即在中國社群平台出現，並傳入台灣。



日本前首相鳩山由紀夫曾為南京大屠殺道歉，但沒有下跪，傳言為「部分錯誤」訊息。

背景

近期流傳影片聲稱，日本前首相鳩山由紀夫2013年訪問南京時，特地到南京大屠殺遇害者紀念館下跪道歉。影片可見鳩山由紀夫下跪畫面，且旁邊有許多媒體拍攝。

檢索網路，可發現有多支類似影片在臉書、抖音、TikTok等平台流傳。

社群平台流傳影片擷圖

查核

查核點：鳩山由紀夫為南京大屠殺下跪道歉？

鳩山由紀夫曾為南京大屠殺道歉，但沒有下跪

鳩山由紀夫在2009至2010年間擔任日本首相，卸任後於2013年1月17日訪問中國南京市的南京大屠殺紀念館。

根據多家中國及海外媒體報導（1、2、3、4、5），鳩山由紀夫的確為南京大屠殺道歉，但並沒有下跪舉動。鳩山由紀夫表示他「為當年日本兵犯下罪行表示歉意」，並在紀念碑前雙手合十默哀，最後在館內留下「友愛和平」的題詞。

以網傳下跪畫面擷圖反搜，可查得中國央視影音報導有相同畫面（影片0:14-0:32），該事件為鳩山由紀夫2015年8月12日訪問韓國首爾，在西大門刑務所的抗日紀念碑前下跪。除了央視之外，多家韓國媒體也有報導（1、2、3、4）， 場景完全相同。

在日本殖民統治韓國時期，西大門刑務所是關押韓國抗日人士的場所，許多人遭到嚴刑拷打致死，因此現址被視為抗日象徵。

綜合以上，日本前首相鳩山由紀夫曾為南京大屠殺道歉，但並未下跪。網傳下跪畫面是鳩山2015年出訪韓國事件，跟南京大屠殺無關。

網傳影片是鳩山由紀夫2015年在韓國下跪道歉，與南京大屠殺無關。

鳩山由紀夫下跪為中國多年老謠言

鳩山由紀夫為南京大屠殺下跪的說法，至少在2021年就在中國社群平台出現，有眾多文字與影片版本，通常會伴隨相關時事在網路重新流傳。

今年鳩山受邀出席中國9月3日舉行的大型閱兵活動，8月底就開始流傳他為南京大屠殺下跪道歉的照片，當時法新社曾查證為錯誤訊息。

而近期流傳、遭查證的影片來自中國抖音帳號「老虎痴娛」11月15日發布影片，時間點為日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事」說法之後，以及中國12月13日南京大屠殺紀念日之前。台灣社群約在11月下旬開始流傳該影片。

此外，近期除了「老虎痴娛」影片版本之外，還有多個類似影片同時流傳。

至少從2021年開始，中國社群就開始流傳鳩山為南京大屠殺下跪。

今年約11月開始中國社群出現多種版本影片，聲稱鳩山為南京大屠殺下跪。

補充資料

鳩山由紀夫為日本政界親中派，獲邀出席今年中國93閱兵

鳩山由紀夫在2009至2010年間擔任日本首相，是首位民主黨籍首相。2013年離開政壇，成立「東亞共同體研究所」基金會，認為「日美同盟」路線讓日本把亞洲當成敵人，主張日本、中國、韓國應建立常設論壇，加強彼此合作。

鳩山由紀夫一般被日本媒體視為親中派（1、2）， 近期日本首相高市早苗「台灣有事」說法引發中國不滿，鳩山由紀夫接受央視採訪，批評高市早苗發表了錯誤言論。他也獲邀出席今年中國93閱兵典禮，但日本政府不但無人參加，也呼籲各國謹慎考慮參加。